Продажи ролевой игры Pathfinder: Kingmaker достигли 2 млн.копий

Knights Peak Interactive сообщила, что получившая признание критиков ролевая игра Pathfinder: Kingmaker достигла более 2 миллионов продаж по всему миру и дебютирует как первая игра Knights Peak на лаунчере MY.GAMES.

Каждая новая продажа на лаунчере MY.GAMES вносит 1 доллар на посадку дерева через teamtrees, поддерживая экологическую устойчивость для всех продаж по полной цене в 2025 году.

Pathfinder: Kingmaker — изометрическая компьютерная ролевая игра, которая отправит игроков в путешествие по печально известным Украденным землям, опасным и неспокойным территориям, хорошо известным в фандоме Pathfinder.