Ice-Pick Lodge подвела итоги "Карантина" и раскрыла детали Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge подвела итоги «Карантина» — пролога к Pathologic 3, который стал важной вехой в разработке основной игры. Проект позволил протестировать новые игровые механики, собрать мнения игроков и определить направления, в которых будет развиваться долгожданное продолжение.

Одним из самых положительно воспринятых элементов стал «госпитальный» геймплей — исследование пациентов и постановка диагнозов. Эта детективно-медицинская составляющая станет полноценной частью Pathologic 3 и будет глубже, свободнее и насыщеннее, чем в прологе. В основной игре игрокам предстоит больше анализировать, ошибаться и учиться на своих решениях, а интерфейс для фиксации симптомов станет удобнее и нагляднее.

Игроки часто спрашивали, почему в «Карантине» нельзя свободно перемещаться по городу без загрузок. Разработчики объясняют: «Карантин» — это проба пера и парад-алле, тогда как в Pathologic 3 город будет ощущаться живым, меняющимся и насыщенным. Выбор маршрутов, последствия действий, разнообразие событий в разных районах и визуальное отражение принятых решений сделают город настоящим персонажем истории.

Главный герой новой части, Бакалавр Данковский, будет не только исследовать город, но и всё глубже погружаться в собственное сознание. Пространственно-временная структура игры сохранит рваную и нестабильную форму — это часть авторского замысла. Игроки будут сомневаться, где они и когда, но сохранят ощущение присутствия и внутренней логики происходящего.

Механики и улучшения

Апатия/мания : новая система душевного состояния героя будет доработана. Уже выявлены проблемы с балансом и объяснением механики, и к релизу разработчики планируют довести её до нужной степени «напряжения».

: новая система душевного состояния героя будет доработана. Уже выявлены проблемы с балансом и объяснением механики, и к релизу разработчики планируют довести её до нужной степени «напряжения». Оптимизация : даже в рамках патчей для «Карантина» игра стала стабильнее, а основной раунд улучшений производительности ещё впереди.

: даже в рамках патчей для «Карантина» игра стала стабильнее, а основной раунд улучшений производительности ещё впереди. Настройка FOV : будет добавлена в полной версии.

: будет добавлена в полной версии. Контент «Карантина»: изначально он задумывался как интро, но теперь его сцены, скорее всего, появятся в основной игре в виде флешбеков. Впрочем, весь «Карантин» как самостоятельное произведение останется доступным в библиотеке у тех, кто добавит его заранее.

На релизе Pathologic 3 планируется поддержка пяти языков: русского, английского, немецкого, упрощённого китайского и бразильского португальского. Это первый раз, когда игра из серии выходит сразу с таким количеством локализаций — студия делает всё возможное, чтобы донести свою идею до более широкой аудитории, несмотря на огромный объём текста.

С этого момента команда сосредотачивается исключительно на Pathologic 3. Пролог «Карантин» не будет обновляться, а его страница будет закрыта ближе к релизу. Успейте добавить его в библиотеку, если хотите сохранить этот уникальный опыт.

Разработка идёт полным ходом, и в ближайшее время нас ждёт больше новостей. А пока — не забудьте добавить Pathologic 3 в список желаемого, чтобы не пропустить продолжение одной из самых необычных и амбициозных игр на постсоветском пространстве.