Ice-Pick Lodge в интервью рассказали подробности Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge дала интервью, в котором поделилась первыми подробностями о разработке Pathologic 3 — продолжении своей культовой серии о заражённом городе, борьбе с эпидемией и философских размышлениях о выживании.

В Pathologic 3 главным героем станет Бакалавр Даниил Данковский — учёный и администратор, опирающийся на рациональные подходы в попытке спасти город от чумы. По словам разработчиков, игра будет сосредоточена на темах порядка, бюрократии и власти, а основным испытанием для героя станет не столько выживание, сколько сохранение душевного равновесия.

Главное из интервью:

Новый геймплейный акцент — «душевный метаболизм». Это система, отслеживающая психическое состояние Бакалавра. Игроку придётся балансировать между апатией и манией. Нарушение этого баланса будет влиять на поведение героя, его решения и восприятие происходящего.

Амальгама и перемотка времени . В игре появится особый ресурс, с помощью которого Бакалавр сможет возвращаться назад во времени, чтобы корректировать принятые решения. Однако пользоваться амальгамой бесконечно не выйдет — это истощающий ресурс, и чрезмерные попытки «поправить прошлое» могут привести к смерти.

. В игре появится особый ресурс, с помощью которого Бакалавр сможет возвращаться назад во времени, чтобы корректировать принятые решения. Однако пользоваться амальгамой бесконечно не выйдет — это истощающий ресурс, и чрезмерные попытки «поправить прошлое» могут привести к смерти. Городская администрация под контролем игрока . На этот раз Бакалавр сможет управлять процессами в городе, издавать указы, бороться с паникой и восстаниями, а также направлять силы на стабилизацию ситуации.

. На этот раз Бакалавр сможет управлять процессами в городе, издавать указы, бороться с паникой и восстаниями, а также направлять силы на стабилизацию ситуации. Обновлённый город . Игроков ждут знакомые районы, переработанные с нуля, а также новые территории. Ice-Pick Lodge полностью обновили модели персонажей, анимации и окружение, сохранив фирменную атмосферу безысходности и тревоги.

. Игроков ждут знакомые районы, переработанные с нуля, а также новые территории. Ice-Pick Lodge полностью обновили модели персонажей, анимации и окружение, сохранив фирменную атмосферу безысходности и тревоги. Смерть — часть игры. Как и раньше, смерть персонажа будет важным элементом игрового опыта, а последствия неправильных решений сохранятся на протяжении всей истории.

Разработчики подчёркивают, что в третьей части планируют сделать игру чуть более понятной и доступной для новых игроков, при этом сохранив глубокие философские подтексты и сложные механики, за которые серию любят поклонники.

Бесплатный пролог к Pathologic 3 выйдет уже 17 марта 2025 года и позволит познакомиться с основами геймплея и обновлённой атмосферой города.