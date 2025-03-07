Ice-Pick Lodge в интервью рассказали подробности Pathologic 3

Студия Ice-Pick Lodge дала интервью, в котором поделилась первыми подробностями о разработке Pathologic 3 — продолжении своей культовой серии о заражённом городе, борьбе с эпидемией и философских размышлениях о выживании.
В Pathologic 3 главным героем станет Бакалавр Даниил Данковский — учёный и администратор, опирающийся на рациональные подходы в попытке спасти город от чумы. По словам разработчиков, игра будет сосредоточена на темах порядка, бюрократии и власти, а основным испытанием для героя станет не столько выживание, сколько сохранение душевного равновесия.
Главное из интервью:
Новый геймплейный акцент — «душевный метаболизм». Это система, отслеживающая психическое состояние Бакалавра. Игроку придётся балансировать между апатией и манией. Нарушение этого баланса будет влиять на поведение героя, его решения и восприятие происходящего.
- Амальгама и перемотка времени. В игре появится особый ресурс, с помощью которого Бакалавр сможет возвращаться назад во времени, чтобы корректировать принятые решения. Однако пользоваться амальгамой бесконечно не выйдет — это истощающий ресурс, и чрезмерные попытки «поправить прошлое» могут привести к смерти.
- Городская администрация под контролем игрока. На этот раз Бакалавр сможет управлять процессами в городе, издавать указы, бороться с паникой и восстаниями, а также направлять силы на стабилизацию ситуации.
- Обновлённый город. Игроков ждут знакомые районы, переработанные с нуля, а также новые территории. Ice-Pick Lodge полностью обновили модели персонажей, анимации и окружение, сохранив фирменную атмосферу безысходности и тревоги.
- Смерть — часть игры. Как и раньше, смерть персонажа будет важным элементом игрового опыта, а последствия неправильных решений сохранятся на протяжении всей истории.
Разработчики подчёркивают, что в третьей части планируют сделать игру чуть более понятной и доступной для новых игроков, при этом сохранив глубокие философские подтексты и сложные механики, за которые серию любят поклонники.
Бесплатный пролог к Pathologic 3 выйдет уже 17 марта 2025 года и позволит познакомиться с основами геймплея и обновлённой атмосферой города.
Оказуалили игру
Может хоть так, хоть какие то продажи будут.
Игра должна быть игрой,я сам дитя 2000 ых ,но этот казуал только на руку,я хочу кайфовать от игры,а не бомбить как от купленной мною паталогик 2