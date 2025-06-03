Создатели Pathologic 3 рассказали про манипуляцию со временем

Ice-Pick Lodge раскрыла новые подробности о Pathologic 3, долгожданной следующей главе в серии, известной своим мрачным сеттингом и темами выживания. Выход игры запланирован на 2025 год для ПК в Steam, она будет опубликована при поддержке HypeTrain Digital и обещает расширить известную формулу франшизы новой центральной механикой: манипуляцией временем. Смотрите трейлер!

В Pathologic 3 игроки возвращаются в изолированный город, опустошенный смертельной чумой. Повествование разворачивается в течение двенадцати дней. Однако, в отличие от предыдущих частей, новая игра позволяет игрокам пересматривать важные моменты и пытаться отменить решения, которые раньше приводили к трагическим результатам.

Главное новшество Pathologic 3 заключается в ее системе «прыжков во времени», которая позволяет игрокам перематывать время и изменять ход событий. Эта механика превращает время как в стратегический, так и в ограниченный ресурс, требующий тщательного планирования, чтобы изменить ход истории, не ставя под угрозу уже достигнутый прогресс.

Для выполнения этих путешествий во времени игрокам понадобится ресурс под названием Амальгама, который можно получить через:

Выполнение критических миссий;

Эвтаназию пациентов без шансов на выздоровление;

Уничтожение зеркал, разрушение которых дает драгоценные секунды, основанные на отражениях параллельных жизней.

Болезнь продолжает оставаться центральным антагонистом, борющимся с развитием повествования. Игроки смогут использовать вакцины, указы и карантинные стратегии, чтобы попытаться сдержать распространение эпидемии и защитить граждан. Интерактивная система Mind Map позволит вам стирать отдельные решения и вставлять новые варианты, не изменяя полностью временную шкалу, что упрощает реконструкцию событий в направлении новых результатов.

Помимо сложного игрового процесса, Pathologic 3 обещает исследовать глубокие темы, связанные со стоимостью каждого решения, бросая вызов концепции «правильного выбора». Название продолжит предлагать несколько концовок и секретных локаций, которые будут доступны только через определенные комбинации событий.