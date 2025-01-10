Новые серверы Pax Dei уже начинают свою работу

Создатели MMORPG Pax Dei объявили о скором открытии новых серверов. Это решение вызвано тем, что текущие сервера не справляются с нагрузкой, возникшей из-за растущей популярности игры.

Представители компании Mainframe отметили, что их проект пользуется спросом среди игроков, несмотря на то, что игра все еще находится в стадии раннего доступа. Однако, согласно статистике Steam, количество активных пользователей в один момент времени едва превышает 1000 человек.

Как мы уже упоминали ранее, мы внимательно следим за численностью населения на всех шардах Pax Dei. В настоящее время оба шарда - Apollo (США) и Mimir (ЕС) - переполнены, что затрудняет новичкам поиск свободных мест для поселения и начала игры. В связи с этим мы решили открыть два новых шарда в пятницу, 10 января.

После открытия двух дополнительных серверов (шардов), все желающие смогут переместить своих персонажей и имущество в новые миры абсолютно бесплатно. Это позволит игрокам продолжить игру без каких-либо ограничений и дополнительных затрат.

Таким образом, разработчики Pax Dei стремятся обеспечить комфортную игровую среду для своей растущей аудитории.