Новые скриншоты MMORPG Pax Dei

MMO-песочница, которая вдохновлена легендами средневековья. Здесь мифы становятся реальностью, а магия и привидения — неотъемлемой частью жизни. В этом огромном открытом игровом мире вы можете выбрать роль, которую хотите играть, и присоединиться к тысячам других игроков, чтобы исследовать новые земли, строить свой дом, завоёвывать славу и создавать свои уникальные истории.

Путешествуйте по относительно безопасным землям, чтобы найти идеальное место для строительства своего дома. Ваше селение станет безопасным убежищем, где ваш клан сможет расти и процветать.

В этом мире всё, начиная от одежды и стен, заканчивая едой, цветами и молитвами, создаётся руками и навыками игроков. Ваш клан будет нуждаться в оружии и доспехах, а другие игроки — в инструментах, материалах или таинственных реагентах. Легко найти своё место и играть свою роль в этом оживлённом мире, где каждый может стать героем своей собственной истории.