Если кто не знает, Pax Dei - это MMORPG в жанре "песочницы", или точнее, "обширная социальная MMO-песочница, вдохновленная средневековыми легендами", с довольно внушительным бюджетом в 22 миллиона долларов. Игра находится в стадии разработки, но - шаг за шагом - приближается к альфа-версии (записаться на тестирование можно здесь).
Однако у нас есть новая порция скриншотов, полученная непосредственно от разработчиков. В центре внимания - город, построенный игроками.
Новые скриншоты MMORPG Pax Dei©
Если кто не знает, Pax Dei - это MMORPG в жанре "песочницы", или точнее, "обширная социальная MMO-песочница, вдохновленная средневековыми легендами", с довольно внушительным бюджетом в 22 миллиона долларов. Игра находится в стадии разработки, но - шаг за шагом - приближается к альфа-версии (записаться на тестирование можно здесь).
Когда мыло в глаз попало. 🥴
Ну если скрины не открывать в весь экран и прищуриться, то как будто рдр 2