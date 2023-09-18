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Pax Dei TBA
4.5 14 оценок

Новые скриншоты MMORPG Pax Dei

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Procy_on
Новости

Если кто не знает, Pax Dei - это MMORPG в жанре "песочницы", или точнее, "обширная социальная MMO-песочница, вдохновленная средневековыми легендами", с довольно внушительным бюджетом в 22 миллиона долларов. Игра находится в стадии разработки, но - шаг за шагом - приближается к альфа-версии (записаться на тестирование можно здесь).

Однако у нас есть новая порция скриншотов, полученная непосредственно от разработчиков. В центре внимания - город, построенный игроками.

+ ещё 6 картинок
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Azok OsKveRniTEJI

Когда мыло в глаз попало. 🥴

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KANSERVATOR

Ну если скрины не открывать в весь экран и прищуриться, то как будто рдр 2

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