Осенью стартует альфа-тест фэнтезийной MMO-песочницы Pax Dei ©

Pax Dei - это многообещающая MMORPG, точнее, "основанная на сообществе MMO-песочница, вдохновленная средневековыми легендами". За создание игры отвечает финская студия Mainframe, сотрудничающая с Microsoft, которая собрала на реализацию проекта более 22 миллиона долларов. Игра все еще в разработке, но скоро начнется публичное тестирование.



Недавно Pax Dei провела "Friends & Family Test", где продюсеры и "друзья" продюсеров смогли оценить потенциал игры, но первым серьезным испытанием станет "альфа-тест", который состоится осенью этого года и на который будут приглашены тысячи людей. Кроме того, эти тесты будут неконфиденциальными, поэтому все отснятые материалы можно будет увидеть на ютубе или в других соцсетях. Записаться на альфу можно здесь.