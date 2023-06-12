Разработчики интригующей Pax Dei подробнее рассказывают о фэнтезийной MMO-песочнице ©

Компания Mainframe Industries выступила на PC Gaming Show Summer Game Fest 2023 с почти двадцатиминутным глубоким погружением в предстоящую социальную MMO-песочницу Pax Dei.



Сулка Харо, соучредитель и главный директор по продуктам Pax Dei, рассказал о предпосылках Pax Dei:

Представьте, что вы находитесь в удивительном, огромном прекрасном мире. Вы оказываетесь в лесу, и ваша задача - найти участок, на котором вы начнете строить дом и из него отправитесь на поиски приключений, чтобы исследовать мир. Это основная задача игрока, но вы не только сами строите дом, но и находите других игроков, чтобы построить целую деревню и вместе проходить приключения и улучшать качество жизни вашего клана. Вы сможете делать все это в социальной форме и действительно сотрудничать с другими игроками, а не делать это в одиночку. Вы увидите, как другие люди строят такие же деревни и города, и вы сможете пойти к ним, торговать и делать все те социальные взаимодействия, которые вы когда-либо могли себе представить в игре.



Область игры, в которую вы сможете играть, когда игра выйдет на рынок, называется Gallia и очень похожа на реальный мир на юге Франции с влиянием северных стран, откуда родом наша команда разработчиков.

Харо также сказал, что снаряжение, доступное в Pax Dei, было разработано с учетом средневековой реальности, поэтому на ваших доспехах не будет никаких странных шипов, хотя они будут опираться на красивые и замысловатые узоры, чтобы вдохновлять красотой.



Позже в интервью главный директор по продукции Mainframe Industries сказал, что новым игрокам не придется ждать, прежде чем внести значимый вклад в усилия своего клана.

Мы ставим минимальные барьеры на пути к тому, как вы сможете взаимодействовать с другими игроками. В то время как большинство MMO ставят множество барьеров на пути взаимодействия с другими игроками, мы принципиально отличаемся от них. С первой минуты, когда вы начнете играть в Pax Dei, вы сможете делать с другими игроками все, что вы себе представляете. Вы можете торговать с другими людьми, вы можете помогать и буквально с самого начала вашего путешествия в игре отправиться в рейд по подземельям, если вы найдете людей, которые помогут вам в этом.

Еще одним интересным аспектом Pax Dei является то, что такие вещи, как магия, не будут просто передаваться каждому игроку. Напротив, здесь есть определенная степень исследования и даже дедукции, и некоторые игроки могут найти совершенно уникальные заклинания.

Вы можете найти магическое заклинание, которого никто раньше не видел, и вы можете услышать слухи о магическом заклинании, которое кто-то нашел. Вместо того, чтобы NPC насильно впихивал вам в глотку истории, которые у вас нет времени слушать, потому что вы просто не получите XP и золото, здесь вы читаете книги о локациях в мире, потому что в них можно найти подсказки о скрытых дверях-ловушках, скрытых секретах, скрытых спавнах. Что-то может произойти в особый день или при определенном расположении звезд. Это могут быть простые вещи, но они могут быть и очень сложными, когда все сообщество собирается вместе, чтобы попытаться разгадать эти огромные тайны.

Pax Dei пока не имеет даты выхода, но вы можете записаться на альфа-тест на официальном сайте. Вы также можете добавить игру в список желаемого Steam.