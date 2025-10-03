Авторы Payday 3 отменили обещанный офлайн-режим

Фанаты Payday 3 получили неприятный сюрприз: обещанный офлайн-режим в игре официально отменен. Генеральный директор Starbreeze Йонас Сканц подтвердил это в прямом эфире «Наше будущее», подчеркнув, что реализация офлайна стала «нереалистичной» в свете нынешних целей разработки.

«Команда старалась, но нужно признать реальность: с учетом того, в каком направлении мы развиваем игру, это невыполнимо», — объяснил Сканц. Он подчеркнул, что ограниченные ресурсы студии сосредоточены на ключевых аспектах игры: прогрессе, основных циклах и обновлениях. «Сегодня у нас есть модель обновлений, при которой требуется недели, чтобы выпустить изменения. Нам нужно перейти к системе, которая позволит быстрее работать с сообществом и оперативно исправлять ошибки», — добавил он.

Starbreeze делает ставку на «современную игру с живым взаимодействием», где регулярные обновления и расширения станут основой проекта. Офлайн-режим же не вписывается в эту стратегию, и его добавление оказалось технически невозможным.

Эта новость совпала с недавними трудностями студии: отменой игры во вселенной Dungeons & Dragons и снижением штата. Около 44 сотрудников Starbreeze потеряют работу, что, по словам руководства, является «трудным, но необходимым решением» для выхода на положительный денежный поток к 2026 году.

Фанатам Payday 3 предстоит привыкнуть к тому, что игра будет исключительно онлайн и ориентирована на живое взаимодействие, при этом возможности офлайна в ближайшее время не предвидится. Новый фокус студии на обновлениях и взаимодействии с сообществом отражает современную модель сервисных игр, но оставляет поклонников классических кооперативных миссий без обещанной функции.