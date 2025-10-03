ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 319 оценок

Авторы Payday 3 отменили обещанный офлайн-режим

butcher69 butcher69

Фанаты Payday 3 получили неприятный сюрприз: обещанный офлайн-режим в игре официально отменен. Генеральный директор Starbreeze Йонас Сканц подтвердил это в прямом эфире «Наше будущее», подчеркнув, что реализация офлайна стала «нереалистичной» в свете нынешних целей разработки.

«Команда старалась, но нужно признать реальность: с учетом того, в каком направлении мы развиваем игру, это невыполнимо», — объяснил Сканц. Он подчеркнул, что ограниченные ресурсы студии сосредоточены на ключевых аспектах игры: прогрессе, основных циклах и обновлениях. «Сегодня у нас есть модель обновлений, при которой требуется недели, чтобы выпустить изменения. Нам нужно перейти к системе, которая позволит быстрее работать с сообществом и оперативно исправлять ошибки», — добавил он.

Starbreeze делает ставку на «современную игру с живым взаимодействием», где регулярные обновления и расширения станут основой проекта. Офлайн-режим же не вписывается в эту стратегию, и его добавление оказалось технически невозможным.

Starbreeze закрыла кооперативную RPG по Dungeons & Dragons ради развития Payday

Эта новость совпала с недавними трудностями студии: отменой игры во вселенной Dungeons & Dragons и снижением штата. Около 44 сотрудников Starbreeze потеряют работу, что, по словам руководства, является «трудным, но необходимым решением» для выхода на положительный денежный поток к 2026 году.

Фанатам Payday 3 предстоит привыкнуть к тому, что игра будет исключительно онлайн и ориентирована на живое взаимодействие, при этом возможности офлайна в ближайшее время не предвидится. Новый фокус студии на обновлениях и взаимодействии с сообществом отражает современную модель сервисных игр, но оставляет поклонников классических кооперативных миссий без обещанной функции.

23
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Беккер5443

Игра уйдёт на кал.

2
jax baron

довно уже - 2 часть была на слух долго, а эта уже через неделю забыли

Беккер5443 jax baron

А 1 часть?

jax baron Беккер5443

не могу сказать точно нооооооооооооооо, как бы тоже долго - но чё то как 2 часть вышла слилась в нибытие

1
Иваныч из Тулы

Обещать не значит жениться.

1
hjbghv

Так опозориться с новой частью это надо постараться. У тебя абсолютно всё есть, вся база. Возьми ты вторую часть, обнови графику, добавь механик и вот новая классная часть. Но нет, надо придумывать велосипед заново. Как можно вообще додуматься не добавить оффлайн режим?

Честно говоря, такое ощущение что им сейчас выгоднее закрыть 3 часть и продолжить обновлять вторую. Пускай там обновят графику, добавят механики, новые миссии и длс. Никогда не поздно пойти по стопам кс

1
ant 36436
Фанатам Payday 3 предстоит привыкнуть

Уйдут в Тарков )

jax baron

ЩЕНКИ.

WerGC

нет смысла

VIT_G

Учитывая какие разрабы ........, любая подобная шляпа от них неудивительна

Hevin

Команда старалась? - команда обосралась попытавшись превратить сессионку в ещё одну ДЛЦ-доильню. А что такое "живое взаимодействие"?