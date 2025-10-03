Авторы Payday 3 отменили обещанный офлайн-режим

Фанаты Payday 3 получили неприятный сюрприз: обещанный офлайн-режим в игре официально отменен. Генеральный директор Starbreeze Йонас Сканц подтвердил это в прямом эфире «Наше будущее», подчеркнув, что реализация офлайна стала «нереалистичной» в свете нынешних целей разработки.
«Команда старалась, но нужно признать реальность: с учетом того, в каком направлении мы развиваем игру, это невыполнимо», — объяснил Сканц. Он подчеркнул, что ограниченные ресурсы студии сосредоточены на ключевых аспектах игры: прогрессе, основных циклах и обновлениях. «Сегодня у нас есть модель обновлений, при которой требуется недели, чтобы выпустить изменения. Нам нужно перейти к системе, которая позволит быстрее работать с сообществом и оперативно исправлять ошибки», — добавил он.
Starbreeze делает ставку на «современную игру с живым взаимодействием», где регулярные обновления и расширения станут основой проекта. Офлайн-режим же не вписывается в эту стратегию, и его добавление оказалось технически невозможным.
Эта новость совпала с недавними трудностями студии: отменой игры во вселенной Dungeons & Dragons и снижением штата. Около 44 сотрудников Starbreeze потеряют работу, что, по словам руководства, является «трудным, но необходимым решением» для выхода на положительный денежный поток к 2026 году.
Фанатам Payday 3 предстоит привыкнуть к тому, что игра будет исключительно онлайн и ориентирована на живое взаимодействие, при этом возможности офлайна в ближайшее время не предвидится. Новый фокус студии на обновлениях и взаимодействии с сообществом отражает современную модель сервисных игр, но оставляет поклонников классических кооперативных миссий без обещанной функции.
Игра уйдёт на кал.
довно уже - 2 часть была на слух долго, а эта уже через неделю забыли
А 1 часть?
не могу сказать точно нооооооооооооооо, как бы тоже долго - но чё то как 2 часть вышла слилась в нибытие
Обещать не значит жениться.
Так опозориться с новой частью это надо постараться. У тебя абсолютно всё есть, вся база. Возьми ты вторую часть, обнови графику, добавь механик и вот новая классная часть. Но нет, надо придумывать велосипед заново. Как можно вообще додуматься не добавить оффлайн режим?
Честно говоря, такое ощущение что им сейчас выгоднее закрыть 3 часть и продолжить обновлять вторую. Пускай там обновят графику, добавят механики, новые миссии и длс. Никогда не поздно пойти по стопам кс
Уйдут в Тарков )
ЩЕНКИ.
нет смысла
Учитывая какие разрабы ........, любая подобная шляпа от них неудивительна
Команда старалась? - команда обосралась попытавшись превратить сессионку в ещё одну ДЛЦ-доильню. А что такое "живое взаимодействие"?