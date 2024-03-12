Компания-разработчик Starbreeze уволила генерального директора после провала Payday 3

Компания-разработчик Starbreeze ищет нового генерального директора после увольнения Тобиаса Шегрена.
В уведомлении для инвесторов компания со штаб-квартирой в Стокгольме заявила, что ей "нужно другое руководство" после сложного периода нестабильности, наступившего после выхода Payday 3.
Временным генеральным директором назначен Юрген Гольднер, который вошел в состав совета директоров Starbreeze в 2023 году.
"У компании есть четкая стратегия, сосредоточенная на создании привлекательных игр по собственным и лицензионным IP", - говорится в заявлении председателя совета директоров Starbreeze Торгни Хелльстрема. Консолидированная оценка совета директоров заключается в том, что для реализации стратегии необходимо другое руководство".
Запуск последней игры Starbreeze, Payday 3, не оправдал ожиданий издателя Embracer Group.
Серьезные проблемы с серверами, в которых Starbreeze обвинила проблемы с внешним программным обеспечением для создания матчей, омрачили релиз кооперативной игры в конце сентября, в то время как фанаты были разочарованы длительным ожиданием первого обновления игры.
Хелльстрем продолжил: "От имени совета директоров я хотел бы поблагодарить Тобиаса Шегрена за его достижения в течение последних трех лет. Тобиас встал у руля Starbreeze на сложном этапе ее развития, и мы желаем ему успехов в его дальнейших начинаниях".
Шегрен пока не дал комментариев.
Новый временный генеральный директор Гельднер сказал: "Starbreeze имеет богатый опыт разработки и издания игр на мировом уровне. После запуска Payday 3 компания имеет все шансы использовать сильные стороны организации для монетизации и развития портфолио IP.
просто козёл отпущения
В Китае так не думают. И это правильно. Он последняя инстанция в формировании игры, реклам и во всём остальном.