Payday 3 будет обновлена до Unreal Engine 5 после запуска ©

Starbreeze сообщила, что Payday 3 будет использовать Unreal Engine 4 на старте, а после запуска будет портирована на Unreal Engine 5.

Как заявила команда в официальном FAQ игры.

Мы начали разработку игры на Unreal 4, поэтому именно на этом движке нам имеет смысл выпускать игру. После запуска мы планируем перейти на Unreal Engine 5.

Starbreeze не сообщила, будут ли в версии UE5 использоваться какие-либо новые функции. Другими словами, мы не знаем, будет ли Payday 3 использовать Nanite или Lumen. Мы также не знаем, будут ли в ней эффекты трассировки лучей.

В Payday 3 игрокам предстоит выйти из отставки и вернуться к преступной жизни на месте банды Payday, которая является предметом зависти своих сверстников и кошмаром правоохранительных органов, куда бы они ни отправились. Спустя несколько лет после окончания террора, устроенного бандой в Вашингтоне, они снова собираются вместе, чтобы справиться с угрозой, которая заставила их выйти на пенсию.

Prime Matter выпустит PAYDAY 3 21 сентября.