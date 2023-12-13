Payday 3 получила свое первое платное DLC, Syntax Error: пакет доступен для покупки на PC, PS5 и Xbox Series X|S за 17,99 евро и представлен неизменным, в таких случаях, релизным трейлером.
Спустя несколько дней после появления обновления Legacy Heist с двумя классическими картами, послезапусковая поддержка игры Starbreeze Studios про грабителей наконец-то начинает набирать обороты, хотя уже появились разговоры о том, что DLC не стоит своих денег.
Действительно, Syntax Error включает в себя единственное новое ограбление - ограбление штаб-квартиры технологического гиганта Scry Digital, лидера в индустрии защиты данных. Компания, очевидно, замешанная в заговоре, в результате которого банда оказалась под прицелом секретной группы.
Какое длс, совсем сильно приложились? У них игра до сих пор в полуживом состоянии🤣
В смысле какое длс? Обычное? Это же симулятор длс. Почему-то геймеры совсем разучились понимать разрабов, которые даже своим принципам не изменяют.
Им ещё хватает наглости выпускать ПЛАТНЫЙ контент после такого дикого фиаско.