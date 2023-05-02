В этом году должен состояться релиз мобильной версии Payday ©

Высокая популярность кооперативного шутера Payday 2 еще в 2016 года привела к анонсу мобильной версии под названием Payday: Crime War. Проект находится в разработке уже шесть лет и успел пройти несколько закрытых бета-тестов, однако до сих пор не смог добраться до релиза. Разработчики игры из студии PopReach обещают исправить это уже в этом году.

В данный Payday: Crime War готовится к очередному закрытому бета-тестированию, куда могут попасть игроки только из выбранной категории стран по предварительной регистрации. По словам разработчиков, в новой бете будут доступны еще два грабителя и несколько дополнительных локаций для ограблений.

Вот как выглядит геймплей Payday: Crime War из последней беты:

Судя по всему, мобильная версия Payday уже находится на финальной стадии разработки. В своем официальном блоге разработчики подтвердили, что намерены выпустить Payday: Crime War в этом году для iOS и Android, однако пока не могут раскрыть точную дату релиза.