Кооперативная игра по скалолазанию PEAK разошлась тиражом в 5 миллионов копий

Aggro Crab и Landfall объявили, что их кооперативная скалолазная игра PEAK разошлась тиражом более 5 миллионов копий. PEAK вышла 16 июня. Это значит, что на достижение цели в 5 миллионов ушёл почти месяц.

PEAK сумела привлечь внимание ПК-геймеров с момента своего выхода. Сейчас у неё очень положительные отзывы в Steam.

PEAK — кооперативная скалолазная игра, где малейшая ошибка может обернуться катастрофой. Вы можете играть в неё в одиночку или с друзьями. В кооперативном режиме вы сможете помогать друг другу взбираться на уступы или устанавливать верёвки и шипы, чтобы облегчить путь тем, кто идёт следом.

Сейчас в игре 4 биома, каждый со своими опасными для жизни препятствиями. По мере восхождения игроки будут находить различные полезные предметы для выживания. Например, вы можете найти энергетические напитки, шипы и таинственную Антиверёвку.