Peak 16.06.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Кооператив
8.9 212 оценок

PEAK получит крупный патч с новым биомом

Студия Team PEAK анонсировала масштабное обновление для своего симулятора скалолазания. Объявление сопровождалось коротким тизером, в котором продемонстрирована новая локация — Roots. Релиз патча состоится 5 ноября.

Помимо биома с хвойным лесом в игру добавят новые предметы, значки, опасности, а также другие “таинственные” активности. Все подробности разработчики раскроют ближе к выходу обновления.

В конце сентября PEAK получила обновление, обогатило игровой процесс новыми возможностями и контентом. В новой версии появились три увлекательные мини-игры: игра в баскетбол, гигантские шахматы и фотобудка.

