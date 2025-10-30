PEAK получит крупный патч с новым биомом

Студия Team PEAK анонсировала масштабное обновление для своего симулятора скалолазания. Объявление сопровождалось коротким тизером, в котором продемонстрирована новая локация — Roots. Релиз патча состоится 5 ноября.

Помимо биома с хвойным лесом в игру добавят новые предметы, значки, опасности, а также другие “таинственные” активности. Все подробности разработчики раскроют ближе к выходу обновления.

В конце сентября PEAK получила обновление, обогатило игровой процесс новыми возможностями и контентом. В новой версии появились три увлекательные мини-игры: игра в баскетбол, гигантские шахматы и фотобудка.