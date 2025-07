PEAK вновь возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 15 по 22 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На вершину списка вновь поднялась PEAK, вернув лидерство у RimWorld, которая ранее на короткое время заняла первое место. Распродажи завершились, и это заметно сказалось на общем составе топа.

На вторую строчку вернулась RimWorld, а следом — стабильный Steam Deck, всё ещё активно покупаемый игроками. Также в десятку вновь вошли Helldivers 2 и Ready or Not. Среди неожиданных появлений — Stronghold Crusader: Definitive Edition, вызвавший интерес у ностальгирующих поклонников стратегии.

Не осталась без внимания и предстоящая новинка — WUCHANG: Fallen Feathers. Игра ещё не вышла, но уже занимает высокие позиции за счёт предзаказов. Также в топ попали Dead by Daylight, RimWorld – Odyssey и дополнение Destiny 2: The Edge of Fate.