Пазл-платформер The Pedestrian появится на Switch 18 января

Версия платформера-головоломки The Pedestrian с боковой прокруткой для Switch выйдет 18 января, сообщил разработчик Skookum Arts.
В настоящее время The Pedestrian достуна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store.
The Pedestrian — это 2,5D-платформер-головоломка с боковой прокруткой. Окунитесь в динамичный 3D-мир с потрясающей графикой и сложными головоломками. Вы играете, переставляя и повторно соединяя общественные знаки, чтобы исследовать и продвигаться по каждой увлекательной среде.
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