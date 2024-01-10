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The Pedestrian 30.01.2020
Адвенчура, Логические, Инди, Платформер
7.1 32 оценки

Пазл-платформер The Pedestrian появится на Switch 18 января

monk70
Новости

Версия платформера-головоломки The Pedestrian с боковой прокруткой для Switch выйдет 18 января, сообщил разработчик Skookum Arts.

В настоящее время The Pedestrian достуна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store.

The Pedestrian — это 2,5D-платформер-головоломка с боковой прокруткой. Окунитесь в динамичный 3D-мир с потрясающей графикой и сложными головоломками. Вы играете, переставляя и повторно соединяя общественные знаки, чтобы исследовать и продвигаться по каждой увлекательной среде.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

трешак на коленке сляпанный за джва дня

0