Пазл-платформер The Pedestrian появится на Switch 18 января

Проект представляет собой 2.5D пазл-платформер с большим количеством головоломок. Игра с уникальным художественным стилем предоставит вам возможность ощутить себя внутри дорожных занков, указателей и табличек.

Указатетели находятся в работе круглые сутки, направляя и помогая людям сооринтироваться в местности. Может ли нарисованный человечек на указателе ожить и отправиться в приключение? Погрузитесь в мир The Pedestrian и узнайте ответ.