Выживай и управляй: дебютный трейлер мрачной изометрической игры Peregrino

Inverge Studios, команда за Creatures of Ava, представила новый проект — мрачную изометрическую игру в жанре survival-management (выживание и управление) под названием Peregrino. Игра выйдет на ПК через Steam, однако точной даты релиза пока нет.

В Peregrino вам предстоит вести группу паломников сквозь проклятую землю, балансируя между жизнью и смертью на пути к таинственному Новому Эдему. Вы окажетесь в зловещем мире, где ваши решения напрямую влияют на судьбу каждого спутника. Здесь вы столкнётесь с опасностями и ужасами, которых охраняют божественные стражи, а вера и умения игроков будут постоянно проверяться на прочность.

Основная механика строится на жестком управлении ресурсами — нужно добывать пищу, строить убежища и готовиться к ночам, когда появляются самые сильные враги. Борьба с кошмарными монстрами, многократно превосходящими силы одного человека, требует не только мастерства в бою, но и правильных тактических решений. После захода солнца опасности возрастают, но и награды становятся щедрее — тем сильнее испытание, тем ценнее приз.

Особое внимание уделено персонажам — каждый паломник имеет свою историю, уникальные навыки и мотивацию. Ваша задача — заботиться об их физическом и моральном состоянии, ведь смерть здесь необратима, а от каждого решения зависит желание человека идти дальше.

Ваш караван — это не просто группа, а настоящий бастион веры. Его нужно постоянно укреплять, улучшать повозки, расширять хранилища и повышать мобильность, чтобы выжить в этой суровой стране. Чем дальше вы продвинетесь, тем больше испытаний предстоит пройти.

В игре также важна грамотная экономия и планирование — ограниченное место и скудные ресурсы заставляют выбирать, что взять с собой, а что оставить. Вам предстоит превращать обрывки и остатки в полезные инструменты и оружие, чтобы подготовиться к новым опасностям.

Особая атмосфера игры — готический хоррор с элементами религиозного фольклора, вдохновленный эстетикой XIX века. Каждое прохождение будет уникальным, зависящим от выбора пути, встреч и решений, которые вы примете.

Peregrino обещает стать настоящим вызовом для любителей хардкорных survival-стратегий с глубоким сюжетом и мрачной атмосферой. Следите за новостями — релиз не за горами.