Актриса Perfect Dark просит фанатов помочь вернуть проект к жизни

Актриса, сыгравшая Джоанну Дарк, главную героиню Perfect Dark, в игре, недавно отменённой Microsoft, просит фанатов и всех заинтересованных помочь спасти ее и вернуть к жизни каким-либо образом, хотя вопрос кажется довольно сложным.

Аликс Уилтон Риган — актриса, которая была выбрана на роль главной героини в многообещающей перезагрузке Perfect Dark, разрабатываемой The Initiative и Crystal Dynamics, которая оказалась одной из главных жертв (с точки зрения игр) в огромных сокращениях персонала и финансирования, объявленных Microsoft за последние несколько дней.

Как известно, Microsoft отменила Perfect Dark и полностью закрыла The Initiative в рамках очередного раунда сокращений, который привел к 9000 увольнений по всей компании, многие из которых были в Xbox Game Studios.

Обращение Уилтон Риган — это всего лишь надежда: актриса ограничивается сообщением о том, что многие выразили поддержку ее делу и делу игры, публично прося о помощи, чтобы попытаться спасти Perfect Dark и довести её до завершения каким-либо образом.

Многие люди обращались ко мне и высказывали эту идею в моей ленте, на моем телефоне и в моих личных сообщениях, поэтому я просто скажу это: Я НАДЕЮСЬ, МЫ ЖИВЕМ В ХОРОШЕМ МИРЕ #PerfectDark #PerfectPickUp расскажите, если хотите, чтобы Perfect Dark выжила.

Идея может пойти по пути, выбранному Toys for Bob или Tango GameWorks с Hi-Fi Rush. Однако ситуация в этом случае может быть более сложной, учитывая, что проект, по-видимому, находился в определённо сложной стадии разработки, и его разделение между ныне закрытой студией The Initiative и Crystal Dynamics может ещё больше усложнить ситуацию.

Это также масштабный проект, для завершения которого все равно потребуется значительное финансирование, что затрудняет его продолжение.