ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Perfect Dark игра отменена
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
6.7 77 оценок

Актриса Perfect Dark просит фанатов помочь вернуть проект к жизни

monk70 monk70

Актриса, сыгравшая Джоанну Дарк, главную героиню Perfect Dark, в игре, недавно отменённой Microsoft, просит фанатов и всех заинтересованных помочь спасти ее и вернуть к жизни каким-либо образом, хотя вопрос кажется довольно сложным.

Аликс Уилтон Риган — актриса, которая была выбрана на роль главной героини в многообещающей перезагрузке Perfect Dark, разрабатываемой The Initiative и Crystal Dynamics, которая оказалась одной из главных жертв (с точки зрения игр) в огромных сокращениях персонала и финансирования, объявленных Microsoft за последние несколько дней.

Как известно, Microsoft отменила Perfect Dark и полностью закрыла The Initiative в рамках очередного раунда сокращений, который привел к 9000 увольнений по всей компании, многие из которых были в Xbox Game Studios.

Обращение Уилтон Риган — это всего лишь надежда: актриса ограничивается сообщением о том, что многие выразили поддержку ее делу и делу игры, публично прося о помощи, чтобы попытаться спасти Perfect Dark и довести её до завершения каким-либо образом.

Многие люди обращались ко мне и высказывали эту идею в моей ленте, на моем телефоне и в моих личных сообщениях, поэтому я просто скажу это: Я НАДЕЮСЬ, МЫ ЖИВЕМ В ХОРОШЕМ МИРЕ #PerfectDark #PerfectPickUp расскажите, если хотите, чтобы Perfect Dark выжила.

Идея может пойти по пути, выбранному Toys for Bob или Tango GameWorks с Hi-Fi Rush. Однако ситуация в этом случае может быть более сложной, учитывая, что проект, по-видимому, находился в определённо сложной стадии разработки, и его разделение между ныне закрытой студией The Initiative и Crystal Dynamics может ещё больше усложнить ситуацию.

Это также масштабный проект, для завершения которого все равно потребуется значительное финансирование, что затрудняет его продолжение.

39
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Ziyter7

Ну тут надежда только на китайцев и корейцев. Если они выкупят студию, и превратят гг в Еву2бДиву, то все только рады будут))

17
Авраам Линкольн

Так китайцы и корейцы только и могут нарисовать бабам сиськи и письки, а вот продумать разнообразный геймплей и интересный, проработанный сюжет ума не хватает! Тем более сделать крутой имерсив сим! Максимум скопировать геймплей и сюжет из какой-то знаменитой серии, либо просто сделать дрочильню, в прямом и переносном смысле (когда игроки дрочат однообразный геймплей и дрочат на сиськи-письки ГГ).

10
Ziyter7 Авраам Линкольн

А гейропейцы ни красивых женщин, ни геймплея с сюжетом осилить не могут.🙃

6
Авраам Линкольн Ziyter7

Шта!? А гейропейцы тут при чем? Ведь:

Perfect Dark, разрабатываемой The Initiative и Crystal Dynamics,

американские разработчики!

2
agula98

Ну разработчиков надо было просить делать нормальную игру, а так халявные деньги получала а когда теперь от кормушки кинули:ой спасите, помогите игру никто не делал, но каждый месяц я получала пополнение по карте а теперь мне что работать, ой ребята плохо мне памагите

14
MunchkiN 616

может проста хочет чтоб игра была заделана. а то работал старался и все что работал в мусорку выкинули. не увидел воплощения своей работы.

1
Henvslubit Q

Ответ отрицательный, выход сама найдешь

12
Лицо со шрамом

Мы должны платить сейчас и потом когда выйдет игра? Так заманчиво ( нет )

6
Dusty Rust

дайте деняк

6
Neko-Aheron

С такой героиней … нет

6
Фаршированные Яйца

Могло бы быть хуже.

3
JackReacher

Героиня нормальная, тебе всё моделей типа Лары Крофт подавай или полуголых жопастых тянок как в Stellar Blade? Иди передерни на желтый сайт и успокойся

3
Night Horror Фаршированные Яйца

Куда уже?😲

Maksim_33rus

что за тренд с играми пошёл делать потом отменять ? а нам даже геймплей не показали и причина отмены не ясно

5
sapphire_n

Прочитайте еще раз. Причина отмены тут наглядно указана.

MunchkiN 616

типа слишкам много игр не окупятся. все схлопывается и сжимается. похмелье после ковида когда на работу все вернулись игры стали ненужны.

2
SoRaS3

Трейлер с демонстрацией геймплея был норм.

Хоть бери на Стим, ранний доступ делай.

2
WerGC

я не против тоже бы хотел увидеть релиз

1
MunchkiN 616

ваще какое то дополнительное сторнне рефансирование отмененных проектов довольно странно.
допустим некая кампания финансировала проект на какую то сумму денег. потом появляется кто то кто докидвает ще денег проект выходит - кому он пренадлежит? по идее этот кто то должен выкупить проект и все торговые марки с ним связанные. а на месте компании которая первоначально разрабатвала проект нет особо смысла его прдовать меньше чем за ту сумму денег, которую она вложила. если там нет какого то пункта в договоре по этому поводу что типа если майкросовт отказвается она все теряет и нароботки ей уже не принадлежат.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ