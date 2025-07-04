Актриса Perfect Dark просит фанатов помочь вернуть проект к жизни

Актриса, сыгравшая Джоанну Дарк, главную героиню Perfect Dark, в игре, недавно отменённой Microsoft, просит фанатов и всех заинтересованных помочь спасти ее и вернуть к жизни каким-либо образом, хотя вопрос кажется довольно сложным.
Аликс Уилтон Риган — актриса, которая была выбрана на роль главной героини в многообещающей перезагрузке Perfect Dark, разрабатываемой The Initiative и Crystal Dynamics, которая оказалась одной из главных жертв (с точки зрения игр) в огромных сокращениях персонала и финансирования, объявленных Microsoft за последние несколько дней.
Как известно, Microsoft отменила Perfect Dark и полностью закрыла The Initiative в рамках очередного раунда сокращений, который привел к 9000 увольнений по всей компании, многие из которых были в Xbox Game Studios.
Обращение Уилтон Риган — это всего лишь надежда: актриса ограничивается сообщением о том, что многие выразили поддержку ее делу и делу игры, публично прося о помощи, чтобы попытаться спасти Perfect Dark и довести её до завершения каким-либо образом.
Многие люди обращались ко мне и высказывали эту идею в моей ленте, на моем телефоне и в моих личных сообщениях, поэтому я просто скажу это: Я НАДЕЮСЬ, МЫ ЖИВЕМ В ХОРОШЕМ МИРЕ #PerfectDark #PerfectPickUp расскажите, если хотите, чтобы Perfect Dark выжила.
Идея может пойти по пути, выбранному Toys for Bob или Tango GameWorks с Hi-Fi Rush. Однако ситуация в этом случае может быть более сложной, учитывая, что проект, по-видимому, находился в определённо сложной стадии разработки, и его разделение между ныне закрытой студией The Initiative и Crystal Dynamics может ещё больше усложнить ситуацию.
Это также масштабный проект, для завершения которого все равно потребуется значительное финансирование, что затрудняет его продолжение.
Ну тут надежда только на китайцев и корейцев. Если они выкупят студию, и превратят гг в Еву2бДиву, то все только рады будут))
Так китайцы и корейцы только и могут нарисовать бабам сиськи и письки, а вот продумать разнообразный геймплей и интересный, проработанный сюжет ума не хватает! Тем более сделать крутой имерсив сим! Максимум скопировать геймплей и сюжет из какой-то знаменитой серии, либо просто сделать дрочильню, в прямом и переносном смысле (когда игроки дрочат однообразный геймплей и дрочат на сиськи-письки ГГ).
А гейропейцы ни красивых женщин, ни геймплея с сюжетом осилить не могут.🙃
Шта!? А гейропейцы тут при чем? Ведь:
американские разработчики!
Ну разработчиков надо было просить делать нормальную игру, а так халявные деньги получала а когда теперь от кормушки кинули:ой спасите, помогите игру никто не делал, но каждый месяц я получала пополнение по карте а теперь мне что работать, ой ребята плохо мне памагите
может проста хочет чтоб игра была заделана. а то работал старался и все что работал в мусорку выкинули. не увидел воплощения своей работы.
Ответ отрицательный, выход сама найдешь
Мы должны платить сейчас и потом когда выйдет игра? Так заманчиво ( нет )
дайте деняк
С такой героиней … нет
Могло бы быть хуже.
Героиня нормальная, тебе всё моделей типа Лары Крофт подавай или полуголых жопастых тянок как в Stellar Blade? Иди передерни на желтый сайт и успокойся
Куда уже?😲
что за тренд с играми пошёл делать потом отменять ? а нам даже геймплей не показали и причина отмены не ясно
Прочитайте еще раз. Причина отмены тут наглядно указана.
типа слишкам много игр не окупятся. все схлопывается и сжимается. похмелье после ковида когда на работу все вернулись игры стали ненужны.
Трейлер с демонстрацией геймплея был норм.
Хоть бери на Стим, ранний доступ делай.
я не против тоже бы хотел увидеть релиз
ваще какое то дополнительное сторнне рефансирование отмененных проектов довольно странно.
допустим некая кампания финансировала проект на какую то сумму денег. потом появляется кто то кто докидвает ще денег проект выходит - кому он пренадлежит? по идее этот кто то должен выкупить проект и все торговые марки с ним связанные. а на месте компании которая первоначально разрабатвала проект нет особо смысла его прдовать меньше чем за ту сумму денег, которую она вложила. если там нет какого то пункта в договоре по этому поводу что типа если майкросовт отказвается она все теряет и нароботки ей уже не принадлежат.