Раскрыты подробности игрового процесса и концепт-скрины отменённого перезапуска Perfect Dark

После нескольких лет разработки и ряда сообщений о проблемах в производстве было объявлено об отмене перезапуска Perfect Dark и закрытии ответственной за него студии The Initiative. Новость появилась после периода серьёзной реструктуризации Xbox, которая также привела к отмене других ожидаемых игр, таких как Everwild от Rare и кооперативная игра Contraband от Avalanche Studios.

После отмены всплыли противоречивые подробности о перезапуске. В частности, в сообщениях утверждалось, что геймплейный трейлер 2024 года был «по сути фейком» и не соответствовал финальной версии игры. Однако дизайнер уровней, работавший над игрой, позже заявил, что, хотя в трейлере и были «фейковые моменты», кадры были взяты из действительно играбельной демоверсии.

Порталу MP1St удалось найти несколько документов, которые содержат подробности о замысле игры, включая информацию об игровом процессе, эстетике и ранее не публиковавшиеся изображения.

Следующая информация взята из нескольких скриншотов внутренней документации, предоставленных бывшим разработчиком. Содержание относится к периоду, близкому к отмене игры в начале этого года, и раскрывает основные концепции, а также несколько запланированных игровых систем и скриншоты с концепт-артами.

Документация начинается с подчёркивания возможности извлечь выгоду из жанра «Секретный агент». Команда, стоящая за игрой, считала, что на рынке существует заметная ниша из-за отсутствия крупных шпионских франшиз, таких как Metal Gear Solid и 007, которые, по иронии судьбы, сейчас возвращаются в игровой индустрию.

Творческая идея заключалась в том, чтобы переосмыслить франшизу, сохранив при этом основополагающую ДНК оригинальной игры для Nintendo 64. Основным источником вдохновения для этого подхода послужил сериал HBO «Мир Дикого Запада», который успешно переосмыслил классическую игру для современной аудитории, исследуя при этом новые темы и концепции.

В документации также говорится, что как минимум до апреля этого года The Initiative активно работала над Вертикальным срезом 1 (Vertical Slice 1). В разработке игр этот термин обозначает играбельный прототип, дающий представление о качестве и атмосфере финальной версии игры. Также упоминается, что этот вертикальный срез относился к «Первому сезону», что может подтвердить предыдущие сообщения о планируемом выпуске в эпизодическом формате.

Что касается игрового процесса, в документах упоминается несколько концептуальных систем, таких как система Relentless (Безжалостный) и система наград, хотя подробно описана только одна из них.

Это система Adrenaline, которая рассматривала бы адреналин как ресурс, восстанавливаемый игроком с течением времени, и предоставляла бы доступ к различным мощным способностям. К ним относятся способность исцеляться, увеличивать наносимый врагам урон или уменьшать входящий урон. Игроки также получали бы возможность замедлять время, чтобы уклоняться от пуль, точнее целиться или даже увеличивать скорость передвижения. Убийство нескольких врагов подряд продлило бы этот эффект замедления времени, с возможностью активации специальных анимаций казни.

Внимательно изучив одно из изображений, включённых в документы, вы заметите, что это вариация одного из ранее опубликованных скриншотов. На нём мы видим главную героиню Джоанну Дарк с более взъерошенными волосами и более взволнованным выражением лица. Это говорит о том, что система адреналина, помимо наделения её особыми способностями, внесла бы видимые изменения во внешность Джоанны.

В галерее также представлены другие концепт-арты локаций, предназначенных для первого сезона, например, Каир, город, показанный в геймплейном трейлере, а также другие футуристические локации. В документации эта эстетика называется «эко-научной фантастикой», сочетающей футуристический дизайн с акцентом на экологичные среды.