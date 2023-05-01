Perfect New World
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Новый клип Perfect New World демонстрирует полет

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R_Mor
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Как вы можете помнить (или не помнить), система полетов в оригинальной Perfect World была одним из лучших, самых впечатляющих и любимых элементов в MMORPG.

Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы Perfect New World (грядущий "некст-ген" и сиквел Perfect World) был лишен этой функции. Ниже вы увидите 16-секундный трейлер, рекламирующий систему полетов в Perfect New World.

Кстати, разработчики также недавно выпустили еще один короткий клип ,демонстрирующий "город мечты" Дракополис, в котором вы найдете все, что сможете себе представить.

Если вам этого мало, недавно разработчики выпустили 8-ми минутный геймплей, который даст вам большее представление об игре.

Между тем напоминаю, что бета-тест Perfect New World стартует на этой неделе, 4 мая.

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