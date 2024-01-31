Инсайдер: Persona 3 Reload получит дополнение The Answer, которое включает в себя контент из Persona 3: FES

Один из надежных инсайдеров касательно игр серии Persona, заявил о том, что по его информации компания планирует в будущем выпустить дополнение The Answer для Persona 3 Reload, которое является своего рода эпилогом из Persona 3: FES. В том числе будет добавлен эпизод Эйгис. По его информации дополнение выйдет в 2024-м финансовом году.

Поклонники серии вряд ли будут удивлены такому исходу - Atlus и Sega практически всегда выпускают дополнения для игр из серии Persona после релиза, а так же любят выпускать улучшенные издания спустя несколько лет, вероятно такая же судьба ждет и Persona 3 Reload.

Несмотря на отсутствие дополнения The Answer по умолчанию в ремейке, судя по отзывам поигравших Atlus удалось сделать отличный ремейк игры. Игра получила 89 баллов на Metacritic и Opencritic. Persona 3 Reload выходит 2 февраля на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и в подписке Xbox Game Pass.