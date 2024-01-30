Persona 3 Reload получила высокие оценки от критиков

Persona 3 Reload выходит в конце этой недели, 2 февраля, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и в подписке Xbox Game Pass. Игра получила отличные оценки: похоже, международной прессе очень понравился долгожданный ремейк классической игры от Atlus, и опубликованные на данный момент рецензии убедительно это доказывают.

За единственным исключением - Inverse, который с удивлением назвал игру "одним из самых слабых ремейков за последние годы", что резко контрастирует с остальными рецензиями, поэтому кажется, что переиздание достигло своей цели.

Средняя оценка на Metacritic составила 89 баллов из 100 на базе 32 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг Persona 3 Reload — 89 баллов из 100 на основе 29 обзоров и 100% журналистов рекомендуют игру к прохождению.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующие вердикты:

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