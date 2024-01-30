Persona 3 Reload получила высокие оценки от критиков

Persona 3 Reload выходит в конце этой недели, 2 февраля, на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и в подписке Xbox Game Pass. Игра получила отличные оценки: похоже, международной прессе очень понравился долгожданный ремейк классической игры от Atlus, и опубликованные на данный момент рецензии убедительно это доказывают.
За единственным исключением - Inverse, который с удивлением назвал игру "одним из самых слабых ремейков за последние годы", что резко контрастирует с остальными рецензиями, поэтому кажется, что переиздание достигло своей цели.
Средняя оценка на Metacritic составила 89 баллов из 100 на базе 32 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг Persona 3 Reload — 89 баллов из 100 на основе 29 обзоров и 100% журналистов рекомендуют игру к прохождению.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующие вердикты:
Persona 3 Reload - это воплощение мечты для поклонников Persona. Это лучшее из возможных изданий игры.
Играть в Persona 3 Reload - одно удовольствие. На протяжении всего приключения вы переключаетесь между боевыми действиями и школьными занятиями с большой плавностью, и можно с уверенностью сказать, что JRPG 2000-х годов, которая определила весь жанр, вернулась в лучшем виде, чем когда-либо.
Persona 3 Reload - лучшая игра из серии Persona на сегодняшний день. Она переосмысливает любимую игру фанатов, делая ее лучшей из всех возможных, даже если в чем-то она и оступилась. Есть несколько социальных связей, которые можно было бы переделать, и в этом плане игра немного слишком верна оригиналу. Тем не менее, общее впечатление от игры просто потрясающее, и я сразу же вернулся к общению с моими виртуальными друзьями в старших классах, знакомству с ними и нарезке "Теней". Ничто не сравнится с Persona.
Одна из самых уважаемых и любимых ролевых игр всех времен возвращается, более совершенная и продуманная, чем когда-либо. К сожалению, Persona 3 Reload получилась не совсем удачной: досадные упущения, замедленная эволюция и спорный ценник. Тем не менее, ее неизменный актерский состав сохранил свой заразительный социальный дух, чтобы снова и снова разбивать вам сердце и внушать страх.
играл я в персону5, мне понравилось, но честно перед собой могу признать, что игра эта была весьма посредственной, а тащил ее для меня в первую очередь стиль(особенно музыкальное сопровождение). Пытался я играть персону3, вот в ней тащащего стиля нет, не осилил. Не думаю, что римейк что-то меняет.
Вот можно же делать хорошие игры, без всякой дичи как в гейских вратах 3 и получать при этом отличные оценки.