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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Ролевая
8 146 оценок

Новый трейлер Persona 3 Reload презентовал Бархатную комнату

ltdx
Новости

ATLUS выпустила новый трейлер Persona 3 Reload, представляющий Бархатную комнату.

Зайдите в Бархатную комнату Persona 3 Reload. Объедините несколько имеющихся у вас Персон, чтобы создать новую Персону, заручившись помощью владельца Бархатной комнаты Игоря (озвучивает Бин Шимада). Кроме того, вы можете выполнять запросы служанки комнаты Элизабет (озвучивает Миюки Саваширо), чтобы получать отличные награды.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, и PS (Steam).

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Persona 3: Reloaded
13.07.2006
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