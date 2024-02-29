Одна из концовок Persona 3 Reload намекает на DLC The Answer

В очередной раз появились признаки того, что Persona 3 Reload может получить контент, связанный с сюжетным эпизодом The Answer, доступным исключительно в Persona 3 FES. Как сообщает PCGamer, ютуберу Faz удалось с помощью чит-кода добраться до концовки Persona 3 Reload на "Беспощадной" сложности, где игроку дается предмет с посланием от главного героя.

Спойлер

В послании есть прямая отсылка к расширению The Answer для оригинальной Persona 3 FES, которое посвящено Эйгис и событиям, происходящим через несколько недель после окончания Persona 3.

Сама Atlus пока не подтвердила выход DLC для Persona 3 Reload и даже заявила, что, в отличие от Persona 4 Golden и Persona 5 Royal, Persona 3 Reload не получит обновленного переиздания с новым контентом в ближайшее время.

В начале месяца в файлах Persona 3 Reload обнаружили упоминания о The Answer в виде ссылок на "Episode Aigis" и "Episode Aigis BGM Set", что указывает на то, что по крайней мере часть контента из Persona 3 FES могла быть запланирована для Persona 3 Reload в какой-то момент.

Утечки из датамайна указывают на то, что Persona 3 Reload может получить полное расширение, включающее шесть частей DLC, в том числе The Answer, а также новые предметы и костюмы.

Persona 3 Reload выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Несмотря на отсутствие релиза для Nintendo Switch, слухи говорят о том, что игра может выйти на консолях нового поколения от Nintendo.