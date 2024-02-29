Одна из концовок Persona 3 Reload намекает на DLC The Answer

В очередной раз появились признаки того, что Persona 3 Reload может получить контент, связанный с сюжетным эпизодом The Answer, доступным исключительно в Persona 3 FES. Как сообщает PCGamer, ютуберу Faz удалось с помощью чит-кода добраться до концовки Persona 3 Reload на "Беспощадной" сложности, где игроку дается предмет с посланием от главного героя.
В послании есть прямая отсылка к расширению The Answer для оригинальной Persona 3 FES, которое посвящено Эйгис и событиям, происходящим через несколько недель после окончания Persona 3.
Сама Atlus пока не подтвердила выход DLC для Persona 3 Reload и даже заявила, что, в отличие от Persona 4 Golden и Persona 5 Royal, Persona 3 Reload не получит обновленного переиздания с новым контентом в ближайшее время.
В начале месяца в файлах Persona 3 Reload обнаружили упоминания о The Answer в виде ссылок на "Episode Aigis" и "Episode Aigis BGM Set", что указывает на то, что по крайней мере часть контента из Persona 3 FES могла быть запланирована для Persona 3 Reload в какой-то момент.
Утечки из датамайна указывают на то, что Persona 3 Reload может получить полное расширение, включающее шесть частей DLC, в том числе The Answer, а также новые предметы и костюмы.
Persona 3 Reload выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Несмотря на отсутствие релиза для Nintendo Switch, слухи говорят о том, что игра может выйти на консолях нового поколения от Nintendo.
С помощью чит-кода?!
Серьёзно?! там не так уж и непроходимо, что бы чит коды использовать.
А шо кто то купил эту игру по итогу? Цена кусается так то. 30 тысяч тенге, шо 6 тысяч рублей.
В геймпассе он лежит
Ой этот кусок качать лень, все игры в стиме я кайфую рич лайф сами понимаете.
Сейчас каждая новинка от крупной студии кусается в ценах.
К примеру, второй человек паук стоит столько же, если не дороже.