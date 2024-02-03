Atlus заверила, что Persona 3 Reload не получит обновленного переиздания в ближайшее время

В связи с выходом Persona 3 Reload компания-разработчик Atlus сообщила, что игрокам не стоит беспокоиться о выходе расширенной версии игры в ближайшее время. Менеджер по производству Persona Team Казухиса Вада недавно побеседовал с GamerWK, заявив, что игроки могут покупать игру, не беспокоясь о будущем переиздании, как Persona 4 Golden или Persona 5 Royal.

В настоящее время мы не рассматриваем возможность переиздания, как в случае с Persona 5 - Persona 5 Royal, где были внесены значительные изменения и дополнения в оригинальную игру. Фанаты могут быть уверены, что Persona 3 Reload предлагает полноценный опыт.

К слову, Persona 5 Royal и Persona 4 Golden добавили довольно много нового контента в свои игры. Persona 3 Reload, с другой стороны, не имеет ничего нового по сравнению с оригинальной версией, даже не содержит контента из Persona 3 FES или Persona 3 Portable, например, играбельного эпилога из первой или женщины-протагониста из второй.

Persona 3 Reload, напротив, стремится быть более верной оригинальному релизу Persona 3, но в то же время привнести в игру больше современных возможностей. Примечательно, что в Persona 3 Reload оставлены некоторые старые механики, которые по сегодняшним меркам считаются более утомительными, например, система усталости.

Интересно, что ходили слухи о том, что Persona 3 Reload получит часть контента Persona 3 FES в DLC после выхода. Однако сама Atlus пока не подтвердила эту информацию.

Persona 3 Reload уже вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Persona 3 Reload стала самой успешной игрой Atlus в Steam