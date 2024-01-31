Представлен яркий релизный трейлер Persona 3 Reload

Компания Atlus опубликовала релизный трейлер предстоящего ремейка пошаговой ролевой игры Persona 3 Reload в преддверии его выхода на этой неделе. В трейлере кратко показаны сюжетные элементы, актерский состав и геймплей игры.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3 с помощью улучшенного геймплея, сюжета и персонажей. Главный герой попадает в старшую школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к SEES, группе, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.

Persona 3 Reload станет четвертой версией Persona 3. Сначала вышла оригинальная версия для PlayStation 2, затем FES, в которой были улучшены отдельные элементы геймплея и добавлен эпилог Answer, а затем Portable на PSP, в которой Answer был убран, но добавлена возможность выбора женщины-протагониста.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.

По слухам, игра получит дополнение The Answer, которое включает в себя контент из Persona 3: FES