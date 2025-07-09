Persona 4 Revival может получить субтитры на русском языке

Упоминание списка поддерживаемых языков появилось в Xbox Store.
Не факт, что информация окончательная, так как в пресс-релизе для журналистов русский язык не упоминался. Но последние свои проекты Atlus переводила на русский.
Указано, что ремейк переведут на 15 языков. Для сравнения, Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica перевели на 13 языков, а Metaphor: ReFantazio — на 12.
Ремейк какой-то версии Persona 4 выйдет когда-нибудь на PS5, Xbox Series S|X и PC. На релизе в Game Pass.
Это и дураку понятно что будут. СЕГА опомнилась...в отличие от тварей Скварей.
Они так-то пытались выйти на российский рынок с 15 финалкой,сделали полную ру локализацию,подготовили офлайн мероприятия в Москве и группу в тогда ещё популярном ВК. Но игру слили на торренты за целых 10 дней до релиза и продажи ПК версии оказались минимальны,в группе же была целая куча комментариев,что это просто игра УГ и валите обратно в японию со своими геями.После этого они всё поудаляли и официально заявили,что в Россию больше не сунутся.
Алё
Последняя выпущенная - RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, как раз без русского языка
Ну персона одна из главных серий сеги в отличии от спин-оффа шин мегами которая не так популярна. Так что вряд-ли ее оставят без перевода.
Только не говори что ты о ней слышал.
Пчел, ты обосрался. Персона спин-офф Тенсея. Тенсей главная серия.