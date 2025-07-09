Persona 4 Revival может получить субтитры на русском языке

Упоминание списка поддерживаемых языков появилось в Xbox Store.

Не факт, что информация окончательная, так как в пресс-релизе для журналистов русский язык не упоминался. Но последние свои проекты Atlus переводила на русский.

Указано, что ремейк переведут на 15 языков. Для сравнения, Persona 3 Reload и Persona 5 Tactica перевели на 13 языков, а Metaphor: ReFantazio — на 12.

Ремейк какой-то версии Persona 4 выйдет когда-нибудь на PS5, Xbox Series S|X и PC. На релизе в Game Pass.