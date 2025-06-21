Persona 4 Revival выйдет не раньше апреля 2026 года

Несмотря на громкое официальное объявление Persona 4 Revival на недавней презентации Xbox Games Showcase, ждать ремейка культовой JRPG 2008 года фанатам предстоит дольше, чем предполагалось. Как стало известно из нового финансового отчета SEGA, проект не выйдет раньше апреля 2026 года.

Согласно документу, Persona 4 Revival не входит в перечень релизов до конца 2026 финансового года, а значит, релиз состоится в 2027 финансовом году или позже. Напомним, для SEGA он начинается с 1 апреля 2026 года. Точная дата выхода по-прежнему остается неизвестной.

Persona 4 Revival — это полноценный ремейк оригинальной Persona 4, впервые вышедшей в 2008 году на PlayStation 2. Визуально и технически проект должен соответствовать современным стандартам и, судя по трейлеру, будет выполнен в духе недавнего Persona 3 Reload.

Разработка ведётся с прицелом на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также с доступностью в первый день на Xbox Game Pass, что делает ремейк особенно ожидаемым для новой аудитории.

Persona 4 — одна из самых любимых и влиятельных игр в истории серии, а её возвращение в обновлённой форме стало для фанатов поводом для радости. Однако столь отдалённая дата релиза указывает либо на раннюю стадию разработки, либо на желание SEGA и Atlus обеспечить максимальное качество, как это было с Persona 3 Reload.

Пока Atlus хранит молчание о деталях проекта, поклонникам остаётся запастись терпением — возвращение в Инабу произойдёт не скоро.