Компания Atlus объявила о том, что продажи Persona 5 Strikers превысили два миллиона копий по всему миру. Продюсер Atlus Дайсуке Канеда (Daisuke Kaneda) поделился кратким сообщением, в котором поблагодарил фанатов за их постоянную поддержку игры.

Persona 5 Strikers была выпущена 20.02.2020 года [в Японии]. В то время мы говорили, что это редкость - собрать так много двоек, но благодаря всем вам мы приветствуем новую двойку. Продажи Persona 5 Strikers превысили 2 млн копий. Мы не могли бы быть более счастливы по поводу "2", чем сегодня, благодаря поддержке стольких людей. Спасибо вам большое. Даже недавно я смотрел видеоролики с прохождением [Persona 5 Strikers], и каждый раз я видел, как много людей наслаждаются игрой, смеются или переживают из-за нее. Я чувствую себя очень счастливым от того, что мы смогли это создать. Страсть и технологии всех сотрудников Koei Tecmo Games, Inc. и Omega Force, а также упорный труд членов ATLUS, которые работали вместе с нами, привели к такому результату. Теперь, когда Persona 5 Tactica вот-вот выйдет, битва Джокера продолжается, но мы с сотрудниками гордимся этим результатом и продолжаем упорно работать.

Persona 5 Strikers - это совместная работа Atlus и разработчика Omega Force. В игре присутствуют элементы RPG и Musou, характерные для игр серии Dynasty Warriors.

Persona 5 Strikers доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.