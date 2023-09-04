Футаба Сакура в новом трейлере Persona 5 Tactica

Сегодня компания Atlus выпустила очередной трейлер предстоящей тактической JRPG Persona 5 Tactica, посвященный Футабе Сакуре. В трейлере показана призрачная воровка Футаба в облике Оракула, которая оказывает поддержку своим спутникам различными способами.
Persona 5 Tactica выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, Nintendo Switch и PC 17 ноября 2023 года. Atlus также выпустит полноценное DLC под названием Repaint Your Heart Challenge Pack, в котором появятся Вайолет и Кроу, которые, судя по всему, не будут фигурировать в основной части игры.
На прошлой неделе мы увидели подробный видеоролик, в котором служительница Моргана объясняет несколько основных советов по успешному прохождению этого довольно своеобразного спин-оффа Persona.