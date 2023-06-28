Новый трейлер Persona 5 Tactica посвятили Моргане ©

Компания ATLUS выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, в котором представлена Моргана (озвученная Икуэ Отани).

"Загадочное, говорящее, похожее на кошку существо, которое наши герои встретили в другом мире", - гласит описание персонажа Морганы с официального японского сайта. "После спасения Джокером он присоединяется к группе. Он много знает об этом мире и поэтому выступает в роли гида, а также талисмана. Его кодовое имя - "Мона". Его персона - Зорро".

Persona 5 Tactica выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 17 ноября по всему миру. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.

Смотрите трейлер ниже.