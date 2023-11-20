Persona 5 Tactica получила релизный трейлер

Persona 5 Tactica - это один из новейших продуктов во вселенной Persona 5, который может порадовать поклонников этого бренда и тактических стратегий.
После очень успешной Persona 5 компания Sega решила бить по железу пока горячо, благодаря чему мы получили Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, а теперь и Persona 5 Tactica, тактический спин-офф популярной игры, наконец-то появился на рынке.
Наши призрачные охотники отправляются в очередное приключение в средневековый альтернативный мир, где им предстоит сразиться с тиранией так называемых Легионеров. Atlus выбрала смесь комедийных тем с долей серьезности, что очень хорошо сочетается с отличной историей, достойной Persona 5.
Что касается игрового процесса, то это вполне типичная тактическая ролевая игра с некоторыми поворотами, но без особых революций. В честь релиза в прошлую пятницу игра получила релизный трейлер.
ну ради такого кала трешни можно и плойку брать за 50 тыщ почему нет