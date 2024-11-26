По словам инсайдера, Persona 6 уже на этапе локализации

Фанаты Persona продолжают гадать, когда же Atlus официально представит Persona 6. По словам проверенного инсайдера, проект уже находится на этапе локализации, но анонс в этом году маловероятен.

На предстоящей церемонии The Game Awards поклонники с большей вероятностью услышат новости о глобальной версии Persona 5 The Phantom X, чем о шестой части.

Ryan from the bronx также предположил, что Persona 6 могут анонсировать в следующем году на презентации новой консоли Nintendo Switch 2, которую другие источники прогнозируют на январь 2025 года. Релиз самой консоли ожидается в марте-апреле того же года.

Хотя новости о локализации вселяют оптимизм, поклонникам серии придется запастись терпением в ожидании официальных заявлений от Atlus.