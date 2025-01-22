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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 146 оценок

Phantom Blade Zero получила расширенный геймплейный трейлер

monk70
Новости

Китайская игровая индустрия процветает, анонсировано несколько многообещающих игр. После успеха Black Myth: Wukong одним из главных будущих релизов станет экшен-RPG Phantom Blade Zero, которая разрабатывается S-Game.

Студия недавно представила новый трейлер геймплея Phantom Blade Zero. Видео под названием «Год змеи» было выпущено в честь китайского Нового года, показывая больше сражений на мечах, а также новые битвы с боссами.

По словам S-Game, «змеиные» мечи, подобные показанным в трейлере, будут типом оружия, которое будет предлагать «чрезвычайно быстрый бой и точные удары, которые передают суть классических фильмов о боевых искусствах».

Игра обещает быть безумной экшен-RPG, вдохновленной такими играми, как Metal Gear Rising: Revengeance, Sifu и Bloodborne. Студия утверждает, что она представит кампанию продолжительностью около 40 часов, а также добавит много нового контента через будущие обновления, включая многопользовательские режимы.

Phantom Blade Zero планируется выпустить на ПК и PlayStation 5, но точная дата релиза пока неизвестна.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

мне нравится как китайцы входят в геймдев, думаю, это только начало

очень креативно поставленная битва и саундтрек хорош

3
hpi

Китайцы ещё с начала 90 х в геймдеве.

-2
Snake Snaake Snaaaaaake hpi

всё может быть, но сейчас их присутствие особенно заметно

0
hpi

Контрл ц + контрл в. Как обычно китайцы умеют. Но с уе5 работать научились лучше чем большинство.

-4