Phantom Blade Zero получила расширенный геймплейный трейлер

Китайская игровая индустрия процветает, анонсировано несколько многообещающих игр. После успеха Black Myth: Wukong одним из главных будущих релизов станет экшен-RPG Phantom Blade Zero, которая разрабатывается S-Game.

Студия недавно представила новый трейлер геймплея Phantom Blade Zero. Видео под названием «Год змеи» было выпущено в честь китайского Нового года, показывая больше сражений на мечах, а также новые битвы с боссами.

По словам S-Game, «змеиные» мечи, подобные показанным в трейлере, будут типом оружия, которое будет предлагать «чрезвычайно быстрый бой и точные удары, которые передают суть классических фильмов о боевых искусствах».

Игра обещает быть безумной экшен-RPG, вдохновленной такими играми, как Metal Gear Rising: Revengeance, Sifu и Bloodborne. Студия утверждает, что она представит кампанию продолжительностью около 40 часов, а также добавит много нового контента через будущие обновления, включая многопользовательские режимы.

Phantom Blade Zero планируется выпустить на ПК и PlayStation 5, но точная дата релиза пока неизвестна.