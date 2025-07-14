Phasmophobia обрастает сюжетом: разработчики готовят обновления с лором в преддверии фильма

Сетевая хоррор-игра Phasmophobia, завоевавшая популярность благодаря атмосферной охоте на призраков в кооперативе, готовится к значительным изменениям. Разработчики из Kinetic Games объявили, что в ближайших обновлениях начнут постепенно внедрять сюжетные элементы и лор, которые расширят вселенную игры. Этот шаг напрямую связан с грядущим экранизацией Phasmophobia, над которой уже ведётся работа.

До сих пор Phasmophobia не нуждалась в полноценном нарративе. Её формула проста и эффективна: несколько игроков исследуют заброшенные дома, школы и больницы, пытаясь определить тип потустороннего существа и выжить. Эмоции здесь рождались не столько из сюжета, сколько из гнетущей атмосферы и непредсказуемости паранормальных явлений. Однако развитие игры в сторону трансмедийности, включая фильм, диктует новые требования.

Создатель игры Дэниел Найт подтвердил, что в игру начнут вводиться элементы фольклора и предыстории, которые придадут вселенной глубину. При этом он подчеркнул, что это не будет классическая сюжетная кампания с кат-сценами или диалогами. Вместо этого, игрокам предстоит собирать крупицы информации через окружение, документы и визуальные подсказки, постепенно складывая общую картину происходящего.

«Мы не хотим просто снимать фильм про охоту на привидений. Это должен быть фильм Phasmophobia. И наша задача — сделать его именно таким, каким его ждут фанаты», — заявил Найт.

Он также отметил, что планы по расширению лора появились ещё до анонса фильма, но теперь работа над ними ускорилась. «Мы создадим свой мир, свою историю, и игрокам предстоит её разгадать. Это будет важной частью как игры, так и фильма», — добавил он.

Подход разработчиков напоминает стиль "экологического повествования" (environmental storytelling), когда сюжет передаётся через атмосферу, находки и детали в локациях. Такой метод широко применяется в играх вроде Dark Souls или Subnautica, и он идеально вписывается в формат Phasmophobia — игры, где напряжение рождается из тишины, а страх — из непонимания.

Фильм по мотивам Phasmophobia, который пока не имеет точной даты выхода, должен не только расширить аудиторию игры, но и укрепить бренд. Однако, чтобы это сработало, важно, чтобы игровой опыт и киношная история ощущались частью одного целого. И Kinetic Games, судя по всему, намерены сделать всё, чтобы сохранить дух оригинала — с той разницей, что теперь в нем появится нечто большее, чем просто призраки.