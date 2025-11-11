Phasmophobia получила новое испытание - мрачную карту Nell's Diner с привидениями в закусочной

Хоррор Phasmophobia пополнился новой локацией — Nell’s Diner, жуткой американской закусочной, где привычная атмосфера ночного кафе превращается в кошмар. Обновление уже доступно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series и сопровождается официальным трейлером, передающим дух классического хоррор-ретро.

Nell’s Diner — относительно небольшая карта, но именно её теснота делает выживание особенно напряжённым. Локация включает 13 комнат, в 11 из которых могут обитать призраки, что превращает каждый шаг в риск. Закусочная состоит из главного зала с барной стойкой, кухни, кладовых, морозильной камеры и подсобок — идеального набора для того, чтобы внезапно остаться один на один с потусторонним.

По словам разработчиков из Kinetic Games, Nell’s Diner идеально отражает философию Phasmophobia: игра пугает не кровавыми сценами, а ощущением тревоги в обыденных местах, где «что-то явно пошло не так». Мерцающий неон, шум вентиляции и скрип посуды в пустом зале создают атмосферу, от которой хочется оглядываться через плечо.

Помимо новой карты, патч добавил уникальную идентификационную карту и значок, которые можно получить за достижение «Break the Bank». Исправлены баги со звуком и артефактом «Распятие», используемым для остановки охоты призраков.

Обновление также стало частью долгосрочного плана по визуальному обновлению всех карт Phasmophobia — теперь Nell’s Diner задаёт новый стандарт мрачного реализма для будущих локаций.