Разработчики Phasmophobia поделились дополнительной информацией о предстоящих обновлениях в системе снаряжения ©

Компания Kinetic Games выпустила очередное новостное обновление для игры Phasmophobia, посвященное системе улучшения снаряжения. Обновление 10 готовится стать довольно сейсмическим сдвигом в системе развития Phasmophobia, и теперь у нас есть дополнительная информация о том, как эта система будет работать.

На сайте Steam компания Kinetic рассказала о системе улучшения снаряжения и о том, как она будет работать в игре. По сути, вы будете начинать с нуля и постепенно накапливать деньги по мере прохождения игры. Эти деньги затем будут использоваться для улучшения вашего снаряжения. Каждый уровень снаряжения будет стоить одинаково, и после того, как вы улучшите снаряжение, оно будет разблокировано навсегда, пока вы не получите уровень престижа.

Обновление 10 для Phasmophobia пока не имеет даты выхода, но разработчики активно работают над ним. Оно внесет изменения в системы прогрессии и снаряжения игры, и компания Kinetic сообщает, что вскоре поделится более подробной информацией об обновлении. А пока вы можете приобрести Phasmophobia прямо сейчас в Steam, где она находится в стадии раннего доступа.