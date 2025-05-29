Жуткая хроника: крупнейшее обновление Phasmophobia выходит 24 июня

Kinetic Games официально анонсировала самое масштабное обновление в истории кооперативного хоррора Phasmophobia — «Chronicle». Оно станет доступно 24 июня и принесёт с собой массу нововведений, включая новые типы улик, переработанный интерфейс, усовершенствованную систему прогресса и загадочные звуковые доказательства, способные всерьёз встряхнуть привычный игровой процесс.

Ключевой особенностью обновления станут звуковые доказательства — новый вид паранормальных улик. С помощью специального звукозаписывающего устройства (трёхуровневого: от T1 до T3) игроки смогут фиксировать не только события, связанные с призраками, но и их ответы на Spirit Box и прочие сверхъестественные звуки. Это нововведение добавит глубину в процесс расследования и усилит эффект погружения.

Существенным изменениям подвергнется журнал игрока. Вместо привычной вкладки «Фото» появится раздел «Медиа», где теперь будут храниться изображения, видео и аудиозаписи. Уникальные находки станут цениться выше — за первую запись игрок получит увеличенную награду, а дубликаты принесут меньше XP и денег. Каждая запись теперь влияет на множитель награды, что делает грамотную фиксацию улик ещё более важной.

Также будет обновлён интерфейс главного меню, упрощена система уровней и прогресса, а за кулисами — исправлены баги. Разработчики обещают множество скрытых сюрпризов, которые игрокам ещё предстоит раскрыть.

И это ещё не всё. После релиза «Chronicle» в игре появится полностью переработанная локация Grafton Farmhouse — с новой планировкой, улучшенной графикой, свежей атмосферой и зловещим чердаком. Это станет логичным продолжением недавнего апгрейда фермы Bleasdale.

Phasmophobia уже доступна в раннем доступе на ПК (Steam), Xbox Series, PlayStation 5 и PlayStation VR2.