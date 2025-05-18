На разработку Physint Кодзиме потребуется примерно 5-6 лет

В следующем месяце состоится релиз Death Stranding 2, но это не единственный проект, который разрабатывает Хидео Кодзима. Вместе с Microsoft он работает над хоррор-игрой O.D., а в сотрудничестве с Sony - над шпионской игрой Physint, которая должна стать духовным наследником Metal Gear.

Однако, судя по словам разработчика, релиз Physint состоится не раньше, чем в 2030-2031 году. Во время недавнего интервью французскому журналу Le Film Français Кодзима заявил, что на разработку игры ему потребуется от 5 до 6 лет.

С тех пор как я покинул Konami, мне поступило так много предложений с серьезными условиями по разработке игр в моей независимой студии». Помимо Death Stranding 2, в разработке также находится Physint. На это уйдет еще пять-шесть лет.

Кодзима ранее заявлял, что сосредоточится на Physint только после выхода O.D., а это значит, что его хоррор-игра появится задолго до этого интервала в 5-6 лет. Из интервью журналу также стало известно, что экранизация Death Stranding должна выйти в 2027 году. А еще Кодзима сказал, что после выхода Physint он надеется снять фильм, если будет чувствовать себя достаточно энергичным для этого.

Physint - это шпионский экшен, анонсированный в феврале 2024 года, который должен разрушить барьеры между фильмами и видеоиграми.