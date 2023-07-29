Nintendo показала хвалебный трейлер Pikmin 4

Nintendo Switch продолжает хорошо продаваться и все благодаря тому, что Nintendo регулярно радует нас очень интересными играми, которые вряд ли можно найти у конкурентов. Pikmin 4 тоже из таких игр - журналисты были в восторге от игры, а в Японии игра превзошла по объему продаж Final Fantasy 16 всего за неделю
88% на Metacritic говорят сами за себя - наряду с последней Zelda и ремастером Metroid Prime, это обязательный must-have для владельцев Nintendo Switch в этом году. В честь такого успеха и столь высоких оценок Nintendo выпустила небольшой трейлер, в котором подытожила огромную любовь к своему творению со стороны журналистов по всему миру.