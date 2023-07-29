Nintendo показала хвалебный трейлер Pikmin 4

Продолжение знаменитой серии игр, в которых вы управляете армией милых существ — пикминов. В этой части вы отправитесь на спасение капитана Олимара и его команды, которые потерпели крушение на неизвестной планете. Вам предстоит исследовать разнообразные ландшафты, собирать полезные ресурсы, сражаться с опасными животными и решать головоломки, используя разные типы пикминов.

В Pikmin 4 вы встретите новых друзей и врагов. Среди них — Оэтчи, верный пёс-компаньон, который может перевозить пикминов на своей спине и помогать в преодолении препятствий. Также вы познакомитесь с двумя новыми видами пикминов: ледяными и светящимися. Ледяные пикмины могут замораживать противников и элементы окружения, а светящиеся пикмины могут освещать тёмные места и активировать специальные механизмы.