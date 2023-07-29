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Pikmin 4 21.07.2023
5.9 9 оценок

Nintendo показала хвалебный трейлер Pikmin 4

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butcher69
Новости

Nintendo Switch продолжает хорошо продаваться и все благодаря тому, что Nintendo регулярно радует нас очень интересными играми, которые вряд ли можно найти у конкурентов. Pikmin 4 тоже из таких игр - журналисты были в восторге от игры, а в Японии игра превзошла по объему продаж Final Fantasy 16 всего за неделю

88% на Metacritic говорят сами за себя - наряду с последней Zelda и ремастером Metroid Prime, это обязательный must-have для владельцев Nintendo Switch в этом году. В честь такого успеха и столь высоких оценок Nintendo выпустила небольшой трейлер, в котором подытожила огромную любовь к своему творению со стороны журналистов по всему миру.

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Pikmin 4
21.07.2023
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