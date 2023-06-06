Трейлер-пролог Pikmin 4 ©

Nintendo выпустила официальный пролог-трейлер Pikmin 4, получивший название Rise to the Occasion

Pikmin 4 — приключенческая игра с элементами стратегии, в которой игрокам отводится роль главнокомандующего пикминами — маленькими, похожими на растения существами, которых вы можете выращивать, чтобы потом повести в бой против своих врагов. Отряды делятся по цветам, и каждый обладает уникальными особенностями: одни умеют плавать, вторые проводить электричество, третьи ломают стены и так далее.

Pikmin 4 выйдет на Switch 21 июля.