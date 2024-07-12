Авторы российского MMO-шутера Pioner показали новые кадры

Российская студия GFA Games показала кадры ММО-шутера Pioner, релиз которого запланирован на 2024 год. Скриншоты сделаны во время закрытого бета-тестирования. На них можно увидеть персонажей на одной из локаций.
В июне 2024-го глава GFA Games Александр Никитин рассказал о прогрессе в разработке шутера. Команда уже провела несколько тестирований и сейчас полирует ключевые механики, улучшает стабильность сетевой игры, а также уделяет внимание сюжетной кампании и квестам.
Pioner разрабатывают на Unreal Engine 4, точную дату выхода шутера пока не раскрывают. В игре геймерам предстоит взять на себя роль оперативников, которые исследуют мир, переживший техногенную катастрофу.
Да пофигу в 24 или 25, пусть лучше будет допиленной до идеала
И что?
Для тех кто в теме много значит.
ну значит в 24 она не выйдет.
Поделись, я тоже в теме хочу быть
Обозначьте пжл тему.
Секта продавцов пылесосов Кирби?
ну почему не одиночную сюжетную ...
а нафига везде пишут "российского"? типа если к мусору добавить слово "российский", то мусор перестает быть мусором?
чем дальше, тем кринжовей
Клон метро, таркова и сталкера провалится.
Снова лутаю дизы, что бы потом вам скрины отправить как вы меня все ненавидели за мнение когда игру обосрет даже ленивый на релизе.