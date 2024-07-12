Авторы российского MMO-шутера Pioner показали новые кадры

Действие Pioner разворачивается на загадочном архипелаге, который постепенно погружается во мрак. С каждым очередным «синим приливом» погибает всё больше людей. Пришло время разобраться в причинах катастрофы и нанести удар по неведомому врагу, скрывающемуся в тени.

Игрокам предстоит не только пройти основную сюжетную линию, но и окунуться в многообразие фракций, событий и заданий по всей территории архипелага. Здесь можно выступить в роли наёмника, бандита, торговца, исследователя и многих других. Такое разнообразие позволит каждому игроку найти себе занятие по душе и почувствовать свою причастность к происходящему.

Отправляясь всё дальше в опасные недра островов, героям предстоит возводить базы, налаживать торговые маршруты, улучшать снаряжение. Чем глубже они продвинутся, тем опаснее будет окружающий мир, который постепенно мутирует под воздействием «Заражения».

Кроме того, игроки могут объединяться в отряды, чтобы вместе отправляться в дальние экспедиции, исследовать аномалии, противостоять врагам. Командная работа — залог выживания в этом суровом мире.

Наконец, жаждущих PvP-сражений ждут специальные территории вроде «Теневых Земель». Там можно устраивать ожесточённые битвы между игроками в одиночку или группами. Победа сулит не только лут проигравших, но и редкие предметы, которые зачастую появляются именно в подобных зонах.