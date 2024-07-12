ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 486 оценок

Авторы российского MMO-шутера Pioner показали новые кадры

Simple Jack
Новости

Российская студия GFA Games показала кадры ММО-шутера Pioner, релиз которого запланирован на 2024 год. Скриншоты сделаны во время закрытого бета-тестирования. На них можно увидеть персонажей на одной из локаций.

+ ещё 2 картинки

В июне 2024-го глава GFA Games Александр Никитин рассказал о прогрессе в разработке шутера. Команда уже провела несколько тестирований и сейчас полирует ключевые механики, улучшает стабильность сетевой игры, а также уделяет внимание сюжетной кампании и квестам.

Pioner разрабатывают на Unreal Engine 4, точную дату выхода шутера пока не раскрывают. В игре геймерам предстоит взять на себя роль оперативников, которые исследуют мир, переживший техногенную катастрофу.

Источник  
23
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Freemanyz

Да пофигу в 24 или 25, пусть лучше будет допиленной до идеала

6
Комментарий удален
Famiclone

И что?

3
hpi Famiclone

Для тех кто в теме много значит.

-9
Oscilograf

ну значит в 24 она не выйдет.

-3
Famiclone hpi

Поделись, я тоже в теме хочу быть

2
Vinchi441 hpi

Обозначьте пжл тему.

0
Oscilograf

Секта продавцов пылесосов Кирби?

-2
Rorschach93

ну почему не одиночную сюжетную ...

-2
Александр Назарко

а нафига везде пишут "российского"? типа если к мусору добавить слово "российский", то мусор перестает быть мусором?

-4
Alex Row

чем дальше, тем кринжовей

-6
вупсич пупсич

Клон метро, таркова и сталкера провалится.
Снова лутаю дизы, что бы потом вам скрины отправить как вы меня все ненавидели за мнение когда игру обосрет даже ленивый на релизе.

-6