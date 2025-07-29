Команда MMO-шутера PIONER показала улучшенный визуал игры

Разработчики российской студии GFA Games поделились свежими скриншотами своего MMO-шутера PIONER, на которых продемонстрировали заметные улучшения графики.
В обновлённой версии игры команда переработала освещение и повысила уровень детализации локаций. Разработчики отметили, что изменения особенно заметны в подземельях, которые игрокам предстоит исследовать в рамках некоторых побочных квестов.
«Мы продолжаем работать над улучшением освещения, а также повышаем детализацию на разных локациях игрового мира PIONER. Сравнение того, как было и как стало, можно увидеть на примере данжей», — говорится в заявлении студии.
Релиз PIONER по-прежнему запланирован на этот год, однако точная дата выхода игры пока не раскрывается.
Раньше было лучше (с)
Стало лучше.
не стало
И уже не станет.
Представляю как этот шлак раньше выглядел если это "лучше"...
Стало гораздо красивее. Впечатляет разница. А так в целом мне и старый вариант нравился. Игра выглядела уникально. А теперь с этими изменениями, пусть оно всё даже стало красивее, всё же теперь игра стала похожа на другие игры. Уникальности стало чуть меньше.
Уникальная? До она выглядит как "Collapse", простихоспади
А ведь и правда! Я-то думал, что она мне напоминает.
Было уг, осталось уг. Боты, лайкающие новости по этой игре, уверен, сами не играют в настолько паршивые игры.
а предметы также прибиты к полу никакой итеративности да еще как сумасшедшую тресет на 12 дирексе
Стало лучше.
(Текст не редактировать, информацию в скобках удалить. Оплата по ранее указанными реквизитам в течение 15 минут после публикации)
Откуда этот мем пошел?)
Сомнительно. Как будто бы было плохо и осталось плохо, но по-другому
Раньше было лучше.
Уменьшили количество объектов и деталей в кадре, изменили источники света, поменяли цветовой фильтр. Ну.... как бы раньше было лучше. Скорее всего по мнению разработчиков это такая оптимизация.
Теперь всё затемнено и засвечено, деталей стало меньше.