Команда MMO-шутера PIONER показала улучшенный визуал игры

Разработчики российской студии GFA Games поделились свежими скриншотами своего MMO-шутера PIONER, на которых продемонстрировали заметные улучшения графики.

В обновлённой версии игры команда переработала освещение и повысила уровень детализации локаций. Разработчики отметили, что изменения особенно заметны в подземельях, которые игрокам предстоит исследовать в рамках некоторых побочных квестов.

«Мы продолжаем работать над улучшением освещения, а также повышаем детализацию на разных локациях игрового мира PIONER. Сравнение того, как было и как стало, можно увидеть на примере данжей», — говорится в заявлении студии.

Релиз PIONER по-прежнему запланирован на этот год, однако точная дата выхода игры пока не раскрывается.