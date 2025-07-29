ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 656 оценок

Команда MMO-шутера PIONER показала улучшенный визуал игры

RedDay13 RedDay13

Разработчики российской студии GFA Games поделились свежими скриншотами своего MMO-шутера PIONER, на которых продемонстрировали заметные улучшения графики.

В обновлённой версии игры команда переработала освещение и повысила уровень детализации локаций. Разработчики отметили, что изменения особенно заметны в подземельях, которые игрокам предстоит исследовать в рамках некоторых побочных квестов.

«Мы продолжаем работать над улучшением освещения, а также повышаем детализацию на разных локациях игрового мира PIONER. Сравнение того, как было и как стало, можно увидеть на примере данжей», — говорится в заявлении студии.
+ ещё 2 картинки

Релиз PIONER по-прежнему запланирован на этот год, однако точная дата выхода игры пока не раскрывается.

44
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Nikitas Konstantinov

Раньше было лучше (с)

11
6363

Стало лучше.

8
dirty bat

не стало

6
Hanzо dirty bat

И уже не станет.

Pravdarub

Представляю как этот шлак раньше выглядел если это "лучше"...

Janekste

Стало гораздо красивее. Впечатляет разница. А так в целом мне и старый вариант нравился. Игра выглядела уникально. А теперь с этими изменениями, пусть оно всё даже стало красивее, всё же теперь игра стала похожа на другие игры. Уникальности стало чуть меньше.

7
CAN I HABE PIZZA PLS

Уникальная? До она выглядит как "Collapse", простихоспади

4
Hanzо CAN I HABE PIZZA PLS

А ведь и правда! Я-то думал, что она мне напоминает.

CAN I HABE PIZZA PLS

Было уг, осталось уг. Боты, лайкающие новости по этой игре, уверен, сами не играют в настолько паршивые игры.

7
WerGC

а предметы также прибиты к полу никакой итеративности да еще как сумасшедшую тресет на 12 дирексе

6
BENDJI

Стало лучше.

(Текст не редактировать, информацию в скобках удалить. Оплата по ранее указанными реквизитам в течение 15 минут после публикации)

3
Barred

Откуда этот мем пошел?)

Vavan07

Сомнительно. Как будто бы было плохо и осталось плохо, но по-другому

Hanzо

Раньше было лучше.

_Ы_

Уменьшили количество объектов и деталей в кадре, изменили источники света, поменяли цветовой фильтр. Ну.... как бы раньше было лучше. Скорее всего по мнению разработчиков это такая оптимизация.

Стрелок-расист

Теперь всё затемнено и засвечено, деталей стало меньше.