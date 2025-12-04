Разработчики игры PIONER открыли бета-тестирование

Сегодня стартует открытое бета-тестирование игры PIONER. Чтобы получить доступ к игре для игроков из РФ и РБ, необходимо зарегистрироваться и скачать лаунчер «Игры Ростелеком». Доступ будет открыт в 17:00 МСК.
Для всех остальных регионов тестирование будет доступно в Steam
Бета тестирование на которое никто не придет
Пусть сами скачивают это РОСТЕЛЕКОМ, буду я ещё кучу сраных никчемных лаунчеров размножать на своём рабочем столе)
А если там еще будет встроенный товМайор?)
Ну что, казахи, погнали на!..
идиоты, сами же убивают отечественный игропром, кому нахер нужен ваш " игры ростелеком"? почему такие тупые управленцы. Большая часть игроков даже не узнает про эту игры с вашим ростелекомом
ммда, прогадали с площадкой..
Погнали на?.....
На казахстанском доступ то есть в стиме?)
вроде писали что все снг рубанули
У меня с Казахстана есть страница в стиме
На кз стиме есть.
И оно кому то надо?)))
Я бы глянул игру, но ростелеком ставить не буду. Пусть свистнут когда в стиме можно будет
Есть кто из ростелекома?как игра?