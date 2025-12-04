ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.8 754 оценки

Разработчики игры PIONER открыли бета-тестирование

Глeб Глeб

Сегодня стартует открытое бета-тестирование игры PIONER. Чтобы получить доступ к игре для игроков из РФ и РБ, необходимо зарегистрироваться и скачать лаунчер «Игры Ростелеком». Доступ будет открыт в 17:00 МСК.

Для всех остальных регионов тестирование будет доступно в Steam

Источник  
17
23
Ольга Бузова

Бета тестирование на которое никто не придет

18
PuaJl4eJl

Пусть сами скачивают это РОСТЕЛЕКОМ, буду я ещё кучу сраных никчемных лаунчеров размножать на своём рабочем столе)

13
Barred

А если там еще будет встроенный товМайор?)

BellaRamsey

Ну что, казахи, погнали на!..

11
SULIK 712

идиоты, сами же убивают отечественный игропром, кому нахер нужен ваш " игры ростелеком"? почему такие тупые управленцы. Большая часть игроков даже не узнает про эту игры с вашим ростелекомом

11
нитгитлистер

ммда, прогадали с площадкой..

4
ZNGRU

Погнали на?.....

3
PaTi6op

На казахстанском доступ то есть в стиме?)

3
Alex40001

вроде писали что все снг рубанули

1
Prestоn Alex40001

У меня с Казахстана есть страница в стиме

Raphtallia Alex40001

На кз стиме есть.

askazanov

И оно кому то надо?)))

2
w_temptation

Я бы глянул игру, но ростелеком ставить не буду. Пусть свистнут когда в стиме можно будет

2
Azimut zvuk

Есть кто из ростелекома?как игра?

2
