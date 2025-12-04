Разработчики игры PIONER открыли бета-тестирование

Сегодня стартует открытое бета-тестирование игры PIONER. Чтобы получить доступ к игре для игроков из РФ и РБ, необходимо зарегистрироваться и скачать лаунчер «Игры Ростелеком». Доступ будет открыт в 17:00 МСК.

Для всех остальных регионов тестирование будет доступно в Steam