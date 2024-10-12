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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 521 оценка

"Товарищи, вы нужны нам": разработчики Pioner что-то тизерят

Lunersun
Новости

Команда GFA Games, стоящая за разработкой MMO-шутера Pioner, начала что-то тизерить. Впрочем, что именно пока остаётся загадкой: то ли это анонс открытого тестирования, то ли намёк на что-то другое.

Сообщение стилизовано под перехваченную секретную передачу и гласит:

Всем спящим агентам и оперативникам! Угроза достигла недопустимого масштаба. Неизвестный враг наносит нам один удар за другим! Кто-то дёргает за нити, используя катастрофу и явление Синих Приливов в своих целях. Годами вы «спали» в ожидании своего часа. Скоро нам понадобится ваша помощь. Конец связи.

На этом всё, больше никакой информации. Ну а дата выхода Pioner так и остаётся неизвестной, и нам остаётся лишь ждать новых сообщений от разработчиков.

20
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Artemy Poddybniy

Скорее-всего ЗБТ будет

5
Vetrjak

Да уж пора бы, а то вообще какая-то тишина.

3
антон фекалис

с радостью куплю и поддержу рублём отечественных разработчиков.

2
Лидер X

Игру делают в том числе и на Украине, и не только...

0
Brainstoun

Представляю какой же донатной помойкой будет эта игра, я уже вижу в главном меню, встроенные магазины, навязчивые рекламы, и платные батлпассы. Чекайте, так и будет . . .

0
aktivnyy gomes

Надеюсь она не повторит судьбу таркова

0
аctive
0
Yoshemitsu

А вы нам - нет.

-13
антон фекалис

ещё как нужны

1