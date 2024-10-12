"Товарищи, вы нужны нам": разработчики Pioner что-то тизерят

Команда GFA Games, стоящая за разработкой MMO-шутера Pioner, начала что-то тизерить. Впрочем, что именно пока остаётся загадкой: то ли это анонс открытого тестирования, то ли намёк на что-то другое.

Сообщение стилизовано под перехваченную секретную передачу и гласит:

Всем спящим агентам и оперативникам! Угроза достигла недопустимого масштаба. Неизвестный враг наносит нам один удар за другим! Кто-то дёргает за нити, используя катастрофу и явление Синих Приливов в своих целях. Годами вы «спали» в ожидании своего часа. Скоро нам понадобится ваша помощь. Конец связи.

На этом всё, больше никакой информации. Ну а дата выхода Pioner так и остаётся неизвестной, и нам остаётся лишь ждать новых сообщений от разработчиков.