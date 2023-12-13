Для симулятора зоопарка Planet Zoo вышел набор евразийских животных

Приготовьтесь встретить восемь удивительных новых животных с выпуском Planet Zoo: Eurasia Animal Pack. Набор включает зубра, росомаху, лебедя-шипуна, кабана, сайгу, такина, медведя-губача и балканскую черепаху — всех этих животных можно встретить в разнообразных ландшафтах Евразии, крупнейшей континентальной территории на Земле. Благодаря новой детальной анимации, за которой гости могут наблюдать, эти животные станут привлекательным дополнением любого зоопарка.

Помимо этих потрясающих новых видов, Planet Zoo: Eurasia Animal Pack предлагает захватывающий сценарий режима кампании, в котором начинающие смотрители зоопарка должны использовать свои навыки, чтобы помочь Берни Гудвину спроектировать и построить впечатляющий подарок-сюрприз на выход на пенсию для Нэнси Джонс в виде ее собственного зоопарка.

С сегодняшнего дня все игроки также получат бесплатное обновление базовой игры, включающее ряд дополнений и улучшений, в том числе новый настраиваемый сувенирный магазин, цветовые морфы для бенгальского и сибирского тигров, а также обновление для взрослого малайского тапира.