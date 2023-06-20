Для симулятора зоопарка Planet Zoo вышел набор пустынных животных ©

Игроки Planet Zoo могут приветствовать еще больше удивительных животных в своих зоопарках с сегодняшним запуском Planet Zoo: Arid Animal Pack. Включая одногорбого верблюда, африканского хохлатого дикобраза, черного носорога, аддакса, сомалийского дикого осла, песчаного кота, сахарскую газель и экспоната пустынной рогатой гадюки, каждый из этих уникальных видов адаптировался к некоторым из самых суровых и засушливых климатических условий в мире.

Когда игроки увидят увлекательное поведение и детализированную анимацию этих новых животных, они также смогут проверить свои навыки управления зоопарком в совершенно новом сценарии режима кампании, действие которого происходит в раскаленной Аравийской пустыне.

В течение этой недели некоторые из талантливых разработчиков Frontier Planet Zoo также будут участвовать в панельных дискуссиях в рамках конференции Game On for Nature. Мероприятие объединяет экспертов по играм и специалистов по природе, чтобы изучить, как игры могут улучшить управление природной средой в Великобритании и за ее пределами.

Planet Zoo: Arid Animal Pack уже доступен в Steam.