Frontier показала игровой процесс консольных версий Planet Zoo в новом трейлере

Frontier выпустила новый трейлер игрового процесса симулятора зоопарка Planet Zoo: Console Edition, в котором игроки могут впервые взглянуть на геймплей долгожданных консольных версий игры.

В последнем трейлере игроки смогут удивиться безграничным возможностям, которые открываются благодаря глубоким функциям управления и интуитивно понятному управлению консолью. Начинающие смотрители зоопарка могут оттачивать свои навыки в четырех увлекательных игровых режимах («Карьера», «Франшиза», «Испытание» и «Песочница»), поддерживая благополучие животных, радуя гостей и организуя персонал для максимального успеха.

Для тех, кто хочет проявить творческий подход, игроки могут создать зоопарк своей мечты, используя широкий спектр пейзажей, вдохновленных зоопарками в регионах по всему миру: от туманных гор Восточной Азии до ярких африканских равнин. Мощные инструменты предоставляют бесчисленное множество способов превратить местность в потрясающие пейзажи: рыть озера и реки, поднимать холмы и горы, прокладывать тропы и пещеры, создавая великолепные пейзажи.

И, конечно же, в центре внимания находятся животные: в базовой игре при запуске появится более 70 детально проработанных видов, каждый из которых воплощен в жизнь в аутентичных деталях с уникальной анимацией и социальным поведением. Внутриигровая Зоопедия содержит множество интересных фактов о каждом животном, от тигров до тарантулов, помогая игрокам удовлетворить их конкретные потребности, чтобы они могли по-настоящему процветать.

Planet Zoo: Console Edition выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5 26 марта.