Эрангель готовится к зиме: PUBG получит снежное обновление в декабре

Студия Krafton представила тизер зимнего обновления для легендарной карты Эрангель в PUBG: Battlegrounds. Судя по короткому ролику, который разработчики опубликовали в официальных соцсетях, уже 3 декабря игроки смогут увидеть знакомые локации, покрытые густым слоем снега. Деталей пока немного, однако финальный кадр тизера ясно намекает: классическая карта впервые обретёт полноценную зимнюю атмосферу.

Поклонники предполагают, что вместе с визуальными изменениями появятся и новые игровые элементы — например, погодные эффекты, тематическая косметика или изменённая физика транспорта на скользких дорогах. Более подробная информация ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что в конце октября PUBG получила масштабное обновление, улучшившее баланс оружия и транспортную систему, а также устранившее ряд критических ошибок. Кроме того, с 13 ноября игра больше не поддерживается на консолях прошлого поколения, что позволило команде сосредоточиться на версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По словам разработчиков, это шаг к следующей фазе эволюции проекта, которую фанаты уже называют PUBG 2.0.